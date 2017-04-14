İstanbul Yeni Havalimanı Havacılık Sektörü İçin Kazanım"

TOLGA ALBAY - Lufthansa Türkiye Genel Müdürü Kemal Geçer, dünyanın en büyük havalimanı projesi olan İstanbul Yeni Havalimanı'na ilişkin, "Havacılık sektörü için çok büyük bir kazanım yaratacak. Yolcular için coğrafi konum avantajı ve konfor sunması önemli. Bu havalimanı, havayolu şirketleri için bir avantaj olacak." dedi.



AA muhabirine açıklamalarda bulunan Geçer, dünyanın en büyük havacılık grubu olan Lufthansa'nın Türkiye'de de en fazla uçuş yapan yabancı şirket olduğunu söyledi.



Hareketli bir pazar olan Türkiye'de başarılı bir sezon geçirdiklerini belirten Geçer, havacılık sektöründe güvenlik endişelerinden kaynaklanan negatif bir etkileşimin yaşandığına işaret etti.



Şirket olarak 2016'yı iyi rakamlarla geçirdiklerini anlatan Geçer, "Geçen sene sabitlediğimiz hedefleri bu sene sürdürmeye karar verdik. Lufthansa Grubu için 2016 her şeye rağmen çok iyi geçti. 32 milyar avro ciro, 1,7 milyar avro karlılık elde ettik. Büyük operasyon ağına sahip bir şirket için büyük bir başarı." diye konuştu.



Geçer, Türkiye olarak sefer sayılarını artırmayı hedeflediklerini dile getirdi.



Türkiye'ye sadece bir pazar olarak bakmadıklarını, 60 yıllık duygusal bir ilişkiden bahsettiklerini anlatan Geçer, THY ile ortak kurdukları SunExpress'in başarısının da mutluluk verici olduğunu belirtti.



"Devasa, muazzam çalışma"



İstanbul'da yapımı süren yeni havalimanıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Geçer, şöyle konuştu:



"İnşaatı gezerek projeyi inceleme fırsatı buldum. Devasa, muazzam bir çalışma var. Binlerce insan aynı anda çalışıyor ve çok hızlı ilerliyor. Açıkçası o hummalı çalışmadan etkilendim. Türkiye için çok iyi bir proje olacak. Havacılık sektörü için çok büyük bir kazanım yaratacak. Yolcular için coğrafi konum avantajı ve konfor sunması önemli. Bu havalimanı, havayolu şirketleri için bir avantaj olacak. Türkiye için çok iyi bir proje olacak."



Geçer, Lufthansa uçuşlarının mevcut haliyle yeni havalimanına taşınacağını, yeni sefer konup konmayacağının ise talep artışına göre belli olacağını dile getirdi.



Yeni havalimanının büyük gövdeli çift katlı uçakların inmesi için de uygun olmasının önemine dikkati çeken Geçer, "Lufthansa'da uçak tipleri uçuş saatlerine göre hesaplanıyor. Belli bir saat uçuşun üzerine çıkıldığı zaman geniş gövdeli uçak koyuyoruz. Talep olduğu zaman da olabilir. Örneğin bu sene yazın İstanbul-Frankfurt uçuşlarında A320 yerine belli tarihlerde A321 veya A330 dediğimiz geniş gövdeli uçağı koymayı düşünüyoruz. Bu bir arz talep meselesidir." şeklinde konuştu.



"Yeni havalimanının rakibi Almanya'daki havalimanları mı?" sorusu üzerine Geçer, Lufthansa olarak konuya "nerede yeni bir havalimanı açılırsa yeni bir iş fırsatı yaratır" düşüncesiyle baktıklarını, İstanbul'daki havalimanının da şirkete yeni fırsatlar sunacağına inandıklarını kaydetti.