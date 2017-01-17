İstanbul'un Göz Bebeği Yenileniyor

İstanbul'un sembollerinden İstiklal Caddesi yenileniyor. İstiklal Caddesi'nde açık kazıya kökten son verecek altyapı sistemi kurulumu yapılacak. Zemini sürekli parçalayan nostaljik tramvay hattına elastomer (kauçuk) yapıda titreşimi sönümleyici maddeyle kaplı yeni raylar ve darbelere dayanımlı, 10x15x30 santimetre ölçekli doğal granit taş döşenecek.

İstanbul'un en eski semtlerinden biri olan Beyoğlu'nda yer alan İstiklal Caddesi, yüz yıldan uzun tarihi içinde pek çok kez değişim ve düzenlemeden geçti. Türkiye'nin sembolü olan bu caddenin içinden geçen eski tramvay da bu değişimin tanıklığını yapmaya devam ediyor. Bu anlamda İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstiklal Caddesi'nde düzenleme için düğmeye bastı, çalışmalar başladı.

ÇALIŞMALAR 02.00-11.00 ARASINDA YAPILACAK

Yağmur suyu ve atık su kanalları, açık kazı yöntemi yerine, boru itme teknolojisiyle zeminin 5 metre altından yapılırken, çalışmalar 02.00-11.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek. Etap halinde yürütülecek çalışmalarda, altyapı döşemesinde 150 metrelik, nostaljik tramvay hattı için 100 metrelik etaplamalar olacak.

Nostaljik tramvay hattında, söküm çalışmaları tamamlanan kısımlar geçici olarak betonlanacak. Böylece yaya ve araç geçişi aksamayacak. Çalışmayla İstiklal Caddesi'nde gelecekteki olası altyapı çalışmalarında kazı yapılmasına son verecek, toplamda 100 bin metre ve yüksek basınç dayanımlı 70 koruge boru döşenecek, 310 yeni yaklaşım bacası-menhol yapılacak.

ZEMİNDEKİ KIRILMALAR ENGELLENECEK

Bu altyapı çalışmasından sonra İstiklal Caddesi'nde herhangi bir arıza ve yeni tesisat döşenmesi durumunda açık kazı yapılmadan çalışılabilecek.

İstiklal Caddesinde Nostaljik Tramvay Hattının çevreye yaydığı titreşim ve kurumların caddede yapmak zorunda kaldığı altyapı kazıları nedeniyle kaplamanın zarar görmesi, caddenin konforu ve görünümü açısından üst kaplamanın yenilenmesini zaruri kılıyor. Bunun yanı sıra 26 yıldır aralıksız hizmet veren Nostaljik Tramvay Hattı, cadde döşemelerine zarar vermesini kökten önleyecek, Elastomer (kauçuk) malzeme ile kaplanacak. Yepyeni bir ray döşeme sistemi ile İstiklal Caddesi'nin zeminindeki kırılmaların engellenmesi hedefleniyor.

Yapılacak çalışmalar;

- Atıksu ve Yağmursuyu Altyapısı yenilenecek

- Nostaljik Tramvay Rayları Sökülerek, titreşimi sönümleyici, Kauçuk döşemeli yepyeni Raylar imal edilecek ve döşenecek

- Altyapı Kurumları için (BEDAŞ, TÜRK TELEKOM, İSKİ vs.) 70 adet Koruge Boru sistemi ve 310 yeni yaklaşım Bacası döşenmesi yapılacak

- Doğal Granit Taş Kaplama çalışması yapılacak.

- Aydınlatma ve Katener Sistem Yenilemesi gerçekleştirilecek.

(Yeni Şafak)