Cushman&Wakefield'ın "İstanbul Alışveriş Caddeleri" raporunda, Eylül 2016 itibarıyla Bağdat Caddesi, İstiklal Caddesi ve Nişantaşı'ndaki toplam marka sayısında görülen azalmanın kısa süreli bir eğilim olduğu, boş mağazaların yavaş yavaş dolduğu kaydedildi.



Gayrimenkul danışmanlık şirketi Cushman&Wakefield, Bağdat Caddesi, İstiklal Caddesi ve Nişantaşı bölgesini inceleyen "İstanbul Alışveriş Caddeleri" raporunun üçüncüsünü açıkladı.



Rapora göre, Eylül 2016 itibarıyla üç alışveriş merkezinde toplam perakende stoğu 965 magˆazada yaklas¸ık 195 bin metrekare seviyesinde bulunurken, toplam marka sayısı önceki yıla kıyasla yüzde 3 düs¸üs¸le 656 oldu.



Bağdat Caddesi, İstiklal Caddesi ve Nişantaşı bölgesine bu dönemde 67 yeni marka giris¸i, 95 marka çıkışı gerçekleşti. Aradaki 28 adetlik fark, perakende pazarındaki konsolidasyon egˆiliminin devam ettiğini gösterdi. Söz konusu merkezlerdeki uluslararası marka sayısı ise 3 yılda 173'ten 140'a geriledi.



Geçen yılın aynı dönemine göre toplam alanı 18 bin metrekare olan 112 magˆazayı kapsayan toplam kiralama is¸lemlerinde hafif bir düs¸üs¸ görülse de toplam alanı 16 bin metrekare olan 105 magˆazalık toplam yeni kiralama is¸lemiyle kullanıcı pazarı nispeten canlılığını korudu.



Lüks markalar Bağdat Caddesi'nden vazgeçmiyor



Bağdat Caddesi'nde bina yenileme faaliyetleri sebebiyle toplam stok geçen yılın altında kalarak 332 magˆazada 75 bin metrekare civarına geriledi.



Burada son 12 ayda 42 mağaza kiralanırken, yüksek gelir grubuna hitap eden alıs¸veris¸ merkezlerinin açılmasıyla lüks markaların bulundugˆu konumların çes¸itliligˆinin artmasına bagˆlı olarak 43 marka caddeden çıktı.



Bağdat Caddesi'nde 9 marka mevcut binalarının yenilenmesi nedeniyle caddede bas¸ka bir yere tas¸ınmayı tercih etti.



Bununla birlikte üç ana caddedeki toplam kiralama is¸lemlerinin yüzde 40'ının gerçekles¸mesi ve sayıca en fazla kiralama işleminin kaydedilmesi önemli bir toparlanma sinyali verdi. Bir başka deyişle Bagˆdat Caddesi özellikle de eris¸ilebilir lüks markaların Anadolu yakasıdaki birincil konumu olmaya devam ediyor.



Nişantaşı cazibesini koruyor



Toplam stoğu 380 magˆazada yaklas¸ık 58 bin 500 metrekare olan Nişantaşı da hala cazibesini koruyor.



Bos¸luk oranının yüzde 5'ten yüzde 12'ye çıktığı Nişantaşı'nda son 12 ayda toplam 39 kiralama is¸lemi kaydedilirken, bu rakamın 34'ünü yeni giris¸ler oluşturdu.



Bu dönemde toplam 49 marka ise Nis¸antas¸ı'ndan çıkarken, bu çıkıs¸ların çogˆunlugˆu bina yenileme faaliyetlerinin yogˆunlas¸tıgˆı Abdi I·pekçi Caddesi'ndeki magˆazalarda oldu.



Bina yenilemeleri ile gelecek yıllarda yeni perakende alanlarının artmasının beklendiği bölgedeki bas¸ka bir egˆilim ise bazı perakendecilerin ana caddeler yerine bu caddelere paralel ikincil sokaklarda konumlanmayı tercih etmesi oldu. Özellikle yeni nesil kahve dükkanları Nis¸antas¸ı bölgesindeki ikincil alanlarda büyümeye gitti.



İstiklal Caddesi'nde Ortadoğu etkisi



Halen en kalabalık ana cadde olmasına ragˆmen I·stiklal Caddesi'nde 2016'da yaya trafigˆinde düs¸me görüldü.



Toplam perakende stoğu 253 magˆazada yaklas¸ık 62 bin 500 metrekare olan I·stiklal Caddesi'nin çehresi 5 uluslararası ve 12 yeme-içme markasının çıkıs¸ıyla degˆis¸meye bas¸ladı.



Yeni giris¸ler ise çogˆunlukla yerel markalardan olus¸urken sunulan perakende ortamı, turizme en yüksek katkıyı sagˆlayan Ortadogˆu ülkelerinin tercihlerini yansıtmaya bas¸ladı.



İstiklal Caddesi'inde yüzde 8 olan bos¸luk oranı ise son 12 ayda yüzde 10'a çıktı.



"Dolar üzerinden alınan kiralarda önemli indirimler bekliyoruz"



Rapor verilerini değerlendiren Cushman& Wakefield Yönetici Ortağı Toğrul Gönden, Nis¸antas¸ı'nın konumunu koruyacagˆını, Bagˆdat Caddesi'ndeki durumun beklenenden daha hızlı düzelecegˆini, I·stiklal Caddesi'nin ise üst segment yeme-içme ve kültürel aktivitelerden kayarak, yerel hazır giyim pazarı ve daha düs¸ük profilli yeme-içme mekanlarına dogˆru dönüs¸ümünü devam ettirecegˆini öngördüklerini kaydetti.





Bina yenilemelerinin yeni çekici perakende alanlarını stoğa dahil ederek mevcut durumu iyiles¸tireceğini aktaran Gönden, bunun örnegˆinin yeni kiralamaların yüzde 38'inin halihazırda bos¸ olan magˆazalarda gerçekles¸tigˆi Bagˆdat Caddesi'nde belirgin s¸ekilde görüldüğünü ifade etti.



Gönden, "Bos¸ magˆazalar yavas¸ yavas¸ doluyor. Bu nedenle marka sayılarındaki düs¸üs¸ü kısa vadeli bir egˆilim olarak nitelendirebiliriz. İlerleyen dönemlerde yenileme projelerinin tamamlanmasıyla yeni ve rekabetçi perakende alanları piyasaya girecektir. Talebin devam edecegˆi ve lüks markalardaki düs¸üs¸ün eris¸ebilir lüks markalardaki artıs¸ ile dengelenmesi durumunun gelecekte daha sürdürülebilir olmasını öngörüyoruz." yorumunu yaptı.



"Güçlünün ayakta kalması" egˆilimiyle perakende pazarındaki konsolidasyonun 2017'de de devam edebileceğini ancak bu egˆilimin yıl sonuna dogˆru yavas¸ yavas¸ sona ermesini beklediklerini belirten Gönden, şunları kaydetti:



"Degˆis¸en perakende ortamı, rekabet, Türk lirasının zayıflaması, artan kira yükü ve bina yenileme faaliyetleri perakendecileri küçülmeye, birleşmeye veya pazardan çıkmaya zorladı. Ancak bos¸ magˆazaların artmasının yarattıgˆı baskı nedeniyle mal sahiplerinin kiracılara daha makul s¸artlar sunacagˆını tahmin ediyoruz. I·lerleyen dönemlerde Türk lirası cinsinden yapılan kiralamalarda artıs¸ veya dolar üzerinden alınan kiralarda önemli indirimler görülmesini bekliyoruz. Bu dogˆrultuda, perakendecilerin stratejik olarak genis¸leme opsiyonunu en azından yeniden degˆerlendirmek üzere ajandalarına alacagˆı öngörüyoruz."



Gönden, sonuç olarak perakendecilerin is¸letmelerini konsolide ettigˆini düs¸ündükleri zaman pazar paylarını artırmalarının da her zamankinden daha kolay göründüğünü bildirdi.