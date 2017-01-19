İstanbul Merkezli 54 İldeki Fetö/pdy Operasyonu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları iddiasıyla haklarında gözaltı kararı çıkartılan 243 Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) personelinden 95'i yakalandı.



Genelkurmay Başkanlığı Personel Daire Başkanlığınca, 243 TSK personelinin, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyelerinde bulunan şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığını tespit edildi.



Bu kapsamda İstanbul 9. Sulh Ceza Hakimliğince İstanbul'da 37, Ankara'da 49, İzmir'de 18, Kocaeli'de 10, Kayseri'de 9, Manisa'da 8, Konya'da 10, Van'da 4, Denizli'de 2, Şırnak'ta 1, Afyonkarahisar'da 4, Sakarya'da 2, Gaziantep'te 6, Mardin'de 2, Adıyaman'da 2, Kahramanmaraş'ta 7, Muş'ta 2, Osmaniye'de 3, Zonguldak'ta 3, Şanlıurfa'da 2, Elazığ'da 5, Bursa'da 3, Eskişehir'de 1, Antalya'da 2, Mersin'de 3, Erzincan'da 1, Edirne'de 1, Batman'da 1, Balıkesir'de 3, Erzurum'da 3, Sivas'ta 2, Kırşehir'de 1, Tunceli'de 2, Samsun'da 4, Aksaray'da 2, Çorum'da 3, Bingöl'de 2, Kars'ta 1, Ağrı'da 1, Çanakkale'de 1, Hakkari'de 2, Uşak'ta 1, Tokat'ta 3, Kütahya'da 3, Burdur'da 2, Niğde'de 1, Siirt'te 2, Rize'de 1, Tekirdağ'da 1, Aydın'da 1, Yalova'da 1, Kilis'te 1, Ordu'da 1, Adana'da 1, şüphelinin yakalanması için belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.



İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş, Kaçakçılık, Organize, Terör ve Mali suçlarla mücadele şube müdürlüklerine bağlı ekiplerce yürütülen operasyonlarda, 95 şüpheli gözaltına alındı.



Gözaltı kararı verilen şüpheliler arasında 8 albay, 3 yarbay, 11 binbaşı, 11 yüzbaşı, 28 üsteğmen, 16 teğmen, 85 astsubay, 81 de mühendis. şoför, teknisyen gibi mesleklerden TSK personeli bulunuyor.



Önceki soruşturmalarda 315 kişi tutuklanmıştı



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca daha önce yürütülen soruşturma kapsamında Kara, Hava ve Deniz Kuvvetleri komutanlıklarında çeşitli rütbelerde görevli 295 subay ve 280 astsubay olmak üzere toplam 575 asker hakkında gözaltı kararı verilmişti.



Bu kapsamda İstanbul merkezli 58 ilde yürütülen 2 ayrı operasyonda, haklarında gözaltı kararı verilenlerden 351'i yakalanmış ve bunlardan 315'i tutuklamıştı. Şüphelilerden, aralarında etkin pişmanlıktan faydalananların da bulunduğu 36'sı ise serbest bırakılmıştı.