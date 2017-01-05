İstanbul'daki Terör Saldırısına Tepkiler

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Fatma Köse ve İstanbul İl Kadın Kolları üyeleri, Ortaköy'deki terör saldırısını olay yerine gelerek kınadı.



Köse ve beraberindekiler, taziye için ayrılan alana, saldırıda hayatını kaybedenler için yazdıkları mektupları ve çiçekler bıraktı.



Saldırıyı kınayan Köse, burada yaptığı konuşmada, hayatını kaybedenlerin eğlence mekanına eğlenmek ve yeni yıla mutlu girmek için geldiğini söyledi.



Bu tür katliamların önüne geçilmesi gerektiğini dile getiren Köse, "Yetkilileri, sorumluluklarının gereğini yerine getirmeye, saldırıları önleyecek tedbirleri almaya davet ediyoruz. Alamıyorsanız istifa etmeye davet ediyoruz. İhmali olanlar, hukuki sorumluluklarının gereğini yerine getirmeli. Bu hunharca saldırının failleri yakalanıp yargı önüne çıkarılmalı ve yasaların gerektirdiği en ağır cezaya çarptırılmalı. Tüm saldırılara karşı kardeşçe bir arada yaşamayı, şiddete karşı; barışı, kin ve düşmanlığa karşı; ülkenin bütünlüğünü savunmaya devam edeceğiz." diye konuştu.



Köse'ye, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ve Avcılar Belediye Başkanı Handan Toprak Benli eşlik etti.



Öte yandan Kadıköy Belediyesinin CHP'li meclis üyeleri de saldırının düzenlendiği alanda saygı duruşunda bulunarak, karanfil bıraktı.



Sigortacılar saldırıyı kınadı



Öte yandan sigorta acenteleri de saldırının yaşandığı eğlence mekanının önündeki taziye alanına çiçek bıraktı.



Burada grup adına açıklama yapan Sigorta Acenteleri İcra Komitesi Başkanı Hüseyin Kasap, saldırıda sigorta acentesi Mustafa Sezgin Seymen'in de hayatını kaybettiğini hatırlattı.



Kasap, terörün amacının, halk arasında korku oluşturmak olduğunu aktararak, "Sonrasında planlanan ana hedef ise toplumsal değer üzerinden yeni çatışmaların ve savaşların başlatılmasıdır. Sigorta acenteleri olarak bu tehlikeye dikkati çekip, bu konuda tüm kurum ve vatandaşları sağduyulu olmaya davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.