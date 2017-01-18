İstanbul'daki Fidyecilere Yönelik Operasyon

İstanbul'da Yemen uyruklu bir çocuğu kaçırarak dedesinden 3 milyon dolar fidye istedikleri iddiasıyla gözaltına alınan Suriye uyruklu 3 şüpheli tutuklandı.



Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerinin, Yemenli iş adamının 14 yaşındaki torununun kaçırılarak 3 milyon dolar fidye istenmesiyle ilgili başlattığı çalışma kapsamında gözaltına alınan 3 Suriye uyruklu şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.



Adliyeye sevk edilen şüpheliler Farajallah K. (31), Muhammet Abdulnasır K. (26) ve Muhammet D. (26) çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.



Şüphelilerin ifadelerinde, fidyeyi eşit olarak paylaşacaklarını söyledikleri öğrenildi.



Öte yandan şüphelilerin, fidye amaçlı kaçırdıkları 14 yaşındaki A.R.S'ye 56 saat boyunca sadece su verdikleri iddia edildi.



Olay



İstanbul'da yaşayan Yemenli iş adamı Ali Hüseyin S. (63) ile satışa çıkardığı Esenyurt'taki evini alma bahanesiyle irtibata geçen Suriye uyruklu 3 kişi, iş adamının 14 yaşındaki torunu A.R.S'yi kaçırıp 3 milyon dolar fidye istemişti. Durumun polise bildirilmesi üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliğine bağlı Rehine Kurtarma ve Müzakere Timi, 14 yaşındaki çocuğu rehin tutulduğu Silivri Seymen köyündeki evden kurtarmış, 3 şüpheliyi gözaltına almıştı.