Istanbul'da Trafik Kazası: 1 Kişi Ağır Yaralı

Haber-Kamera: Ozan URAL / İSTANBUL DHA



Üsküdar'da meydana gelen trafik kazasında araçta sıkışan 1 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yaralanan kişinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.



Kaza, gece saat 02.00 sıralarında D100 karayolu Ankara istikameti Üsküdar yol ayrımında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kemal Dudu (40) yönetimindeki 06 DR 8833 plakalı araç henüz öğrenilemeyen bir nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle Kemal Dudu araç içinde sıkışarak ağır yaralandı. Olayı gören diğer sürücüler durumu hemen polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kaza yerine gelen itfaiye ekipleri Dudu'yu sıkıştığı yerden güçlükle çıkardı. Dudu, ambulansla Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kaza yapan araç ise çekiciyle olay yerinden kaldırıldı.



Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.



GÖRÜNÜNTÜ DÖKÜMÜ



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-Kaza yeri



-Sıkışan sürücü



-Kurtarma çalışmaları



-Sağlık ekipleri



-Polis ekipleri



-İtfaiye ekiplerinin kurtarma çalışması



-Genel ve detaylar



(Tür: İstanbul)