İstanbul'da Sahte İçki Operasyonları

İstanbul'da, 3 ilçede düzenlenen operasyonlarda, 8 bin 880 şişe sahte içki ele geçirildi.



İstanbul Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Eyüp, Bayrampaşa ile Kağıthane'de sahte içki imalatı ve satışı yapıldığı öğrenilen bazı iş yerlerine operasyon düzenledi.



İş yerlerinde 8 bin 880 şişe sahte içki, 650 etiket, 116 boş alkol şişesi, 70 litre metil ve metil alkol, 150 içki şişesi kapağı, 19 litre anason, çok sayıda şişe koruyucu file ele geçirildi.



Sahte içki imalatı ve satışı yaptıkları iddiasıyla E.S, M.S., H.G, R.O. ve V.K. hakkında yasal işlem yapıldığı bildirildi.