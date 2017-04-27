İstanbul'da Gasp Dehşetleri Kamerada

İSTANBUL'da bankalardan para çeken kişileri şube içinden takip edip gasp eden şebeke çökertildi. 13 şüphelinin son 2 ayda yaklaşık 1 milyon lira gasp ettikleri belirlendi.



İstanbul'da son 2 ayda bankalardan çıkan kişilerin gasp edilmesi olaylarının artması üzerine Gasp Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Olayların yaşandığı bölgelerde güvenlik kamera kayıtlarını incelemeye alan ekipler şebekenin peşine düştü. Yapılan teknik ve fiziki takip sonrası 13 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler polisteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.



O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA



Çete üyelerinin güpegündüz Bahçelievler'de bankadan çıkan kişiyi tabancayla yaralayıp gasp etmesi güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Ayrıca Beylikdüzü ve Başakşehir'deki gasp anları da güvenlik kameralarına yansıdı. - İstanbul