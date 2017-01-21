İstanbul'da Emniyet Müdürlüğü ve AK Parti'ye Yönelik Saldırılar

İstanbul'da Emniyet Müdürlüğü ve AK Parti İl Başkanlığına dün lav silahıyla yapılan saldırılara ilişkin 15 adrese operasyon düzenlendi.



Alınan bilgiye göre, polis, dünkü saldırıların şüphelilerini yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.



Ekipler, 15 adrese operasyon düzenledi. Saldırganlarla irtibatlı olduğu değerlendirilen 5 şüpheli gözaltına alındı.



Bu arada, saldırıyı gerçekleştiren şüphelilerden birinin terör örgütü DHKP/C üyesi Ş.T. olduğu iddia edildi.



Dün İstanbul Emniyet Müdürlüğüne yönelik lav silahıyla yapılan saldırıda bahçe duvarı isabet almıştı.



AK Parti İl Başkanlığı binasına yapılan saldırıda ise lav silahının mermisi camı kırarak içerideki duvara saplanmıştı.



Olaylarda ölen ya da yaralanan olmamıştı.