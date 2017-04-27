İstanbul'da Dehşete Düşüren Gasp!

İstanbul polisi yaptığı operasyonla gasp çetesini çökertti. Çete üyelerinin dehşete düşüren gasp anıysa kameralara yansıdı.Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri yaptıkları operasyonla gasp çetesini çökertti. Şüphelilerin çok sayıda gasp olayına karıştığı öğrenilirken, güvenlik kameralarına yansıyan gasp anları ise kanları dondurdu.Takip ettikleri şahsı kovalayan çete mensupları, mağduru yere düşürdü ve elindeki paraları aldı. Bu sırada paralar da yere saçılıyor. Gaspçılar para almaya çalışırken, bu sırada başka bir vatandaş gaspçıları kovalıyor. Gaspçılar kaçarak olay yerinden uzaklaşıyor.