İstanbul'da Bugün Elektrikler Kesilecek mi? İstanbul Elektrik Kesintisi

İstanbul'da bugün elektrik kesintisi yaşanacak mı? İstanbul'da bugün hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacak? İstanbul'da 2 gündür elektrik kesintisi yaşanıyor. İstanbul'da yılbaşı gecesi elektrikler kesilecek mi merak ediliyor. İstanbul'da dün yaşanan elektrik kesintileri bazı bölgelerde bugün de sürüyor. Vatandaşlar BEDAŞ'ın Twitter hesabına şikayetlerini iletiyor. Enerji dağıtım şirketlerinin resmi verilerine göre İstanbul'da planlı kesintilerin bugün de sürdüğü 9 nokta ve sosyal medyada kesinti olduğuna yönelik yetkililere ihbar yapılan yerler şöyle;

PLANLI KESİNTİLER

İstanbul'da elektrik kesintileri devam ediyor. İşte elektriğin olmadığı ilçeler...

Zeytinburnu

– Maltepe Mahallesi'ndeki planlı kesintinin 12.00'de sona ermesi öngörülüyor.

Yenibosna

– Merkez Mahallesi'nde sabah 08.00'de kesilen elektrik bakım-onarım çalışması zamanında bitirilirse 19.00'da tekrar verilecek.

Güngören

– İhbarlara göre bazı mahalleler 31 Aralık'a da elektriksiz girdi. Abdurrahman Nafiz Gürman Mahallesi'nde ise sabah 9'da başlayan bir planlı kesinti var ve 17.00''ye kadar sürmesi planlanıyor.

Kağıthane

– Yeşilce Mahallesi ile toplam 12 cadde ve sokakta 10'da başlayan planlı kesintinin beş saat süreceği öngörülüyor.

Beylikdüzü

– Adnan Kahveci Mahallesi'nde 13.00'de başlayacak bakım onarım çalışmasıyla kesilecek elektriğin 16.00'da tekrar verilmesi planlanıyor. Ayrıca enerji kesintisinden kaynaklanan su kesintileri yaşandığı bildiriliyor.

İHBAR EDİLEN KESİNTİLER

İkitelli

– Organize Sanayi Bölgesi'nde bugün 10.00 itibariyle elektriğin hala kesik olduğu yolunda ihbarlar yapıldı.

Silivri

– Fevzipaşa Mahallesi Hakimbey Sokak'ta 10.00'da başlayan planlı kesinti 15.00'e kadar sürecek.

Bahçelievle

r – Dün uzun süre yaşanan elektrik kesintisi gece son bulmuştu ancak bugünün ilk saatlerinde yeniden kesintiler yaşandığı bildirildi.

Çekmeköy

– Günün ilk saatlerinden itibaren yine kesintiler yaşandı.

VATANDAŞ ELEKTRİKSİZ BİR SABAHA UYANDI

Gebze

– Üç ayrı noktada 13.00'e kadar süreceği öngörülen planlı kesintiler var.

Başakşehir

– Günün ilk saatlerinden itibaren yine kesintiler yaşandı, sanayi sitesinde 9.30 itibariyle hala elektrik yok.

Pendik

– Birçok vatandaş sabah yine elektriksiz uyanmaktan şikayet ederek yetkililere başvurdu.

Tuzla

– Hatboyu ve sanayi bölgesi, Aydınlı gibi yerlerde sabah yine elektrik kesintileri yaşandı

Kurtköy

– Yenişehir'de "saatte bir" kesinti yaşandığına dair ihbarlar var. Yetkililer kesintilerin enerji açığından değil, fırtına nedeniyle enerji nakil direklerinin devrilmesinden kaynaklandığını açıklamıştı.

Çatalca

– Gece birkaç saat için giderilen elektrik kesintisinin günün ilk saatlerinde yeniden başladığı yolunda ihbarlar var.

Kandilli

– Hem elektrik, hem su kesintileri yer yer sürüyor

Maltepe

– Litrosyolu 2. Matbaacılar Sitesi'nde elektriğin kesik olduğu bildirildi

Büyükçekmece

- Enerji kesintisinden kaynaklanan su kesintileri yaşandığı bildiriliyor

11.10'da Şişli Halil Rıfat Paşa Mahallesi'nde de elektriğin kesik olduğunu ifade edildi.



