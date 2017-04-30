Istanbul Cup'ta Şampiyon Elina Svitolina
Ukraynalı tenisçi Elina Svitolina, TEB BNP Paribas İstanbul Cup Uluslararası Kadınlar Tenis Turnuvası'nda şampiyon oldu.
Ukraynalı tenisçi Elina Svitolina, TEB BNP Paribas İstanbul Cup Uluslararası Kadınlar Tenis Turnuvası'nda şampiyon oldu. Garanti Koza Arena'da oynanan tekler finalinde turnuvanın 1 numaralı seribaşı Ukraynalı Elina Svitolina ile 6 numaralı seribaşı Belçikalı Elise Mertens karşı karşıya geldi. Maça etkili başlayan Ukraynalı tenisçi, ilk seti 6-2 alarak 1-0 öne geçti. İkinci sette de rakibine karşı üstünlüğünü sürdüren Svitolina rakibini 6-4 yenerek maçı 2-0 kazandı ve şampiyon oldu.
Bu sonucun ardından 43 bin doların sahibi olan Ukraynalı sporcu, kariyerinde de 7. WTA şampiyonluğuna ulaştı.
(İHA)