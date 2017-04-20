İstanbul Autoshow 2017

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) tarafından bu yıl 17'ncisi düzenlenen "İstanbul Autoshow" kapılarını VIP ziyaretçileri ve basın mensuplarına açtı.



TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezinde gerçekleştirilen fuarda, ODD bünyesindeki 19 otomotiv markasının yeni ve satışı devam eden otomobilleri sergileniyor.



Yarın genel ziyarete açılacak fuarda, piyasadaki en uygun fiyatlı otomobillerden milyonlarca liralık otomobillere kadar geniş seçenekler sunuluyor.



Bugünün ve geleceğin teknolojilerinin sergilendiği fuara, Alfa Romeo, Aston Martin, Dacia, DFSK, Fiat, Ford, Honda, Hyundai, Jeep, Lexus, Mercedes, Mitsubishi, Nissan, Opel, Peugeot, Renault, Smart, Ssangyong ve Toyota katılıyor.



Fuarda, otomotiv markalarının yanı sıra, teknoloji, inovasyon, bilişim, aksesuar ve yan sanayi firmaları, sivil toplum örgütleri ve basın kuruluşları da yer alıyor. Özellikle sektörel basının yer aldığı "Basın Sokağı" da ziyaretçilerin ilgisini bekliyor.



"Geleceğe Yakından Bakın" sloganıyla gerçekleştiriliyor



Bu yıl "Geleceğe Yakından Bakın" sloganıyla gerçekleştirilen fuarda bugünün ve geleceğin teknolojileri sergileniyor.



Katılımcılarını bugünün ve yarının teknolojileriyle buluşmaya davet eden fuarda, otomobil firmalarının yanı sıra, teknolojiye yatırım yapan, bu alanda faaliyet gösteren şirketlerin de önemli gösterileri olacak.



"Entegre iletişim çözümleri, otonom sürüş, çevreci ve akıllı araçlar" gibi konularda yeniliklerin sergilendiği etkinlikte, ziyaretçiler yakın gelecekte hayatlarına dahil olacak bu konuları deneyimleme fırsatı da yakalayabilecek.



Fuarda, otomobiller ve mobil cihazlar arasında akıllı çözümler sunan teknolojilerin büyük bir ilgi görmesi beklenirken, akıllı telefonlar, tabletler ve mobil internet kullanımının otomobiller ile entegrasyonundaki son gelişmeler izlenebilecek.



Dünya otomotiv gündeminin en popüler maddelerinden biri olan otonom sürüş, İstanbul Autoshow'un ana konularından olacak.



Çocuklar için özel etkinlik alanı



Ana sponsorluğunu Shell&Turcas, sigorta sponsorluğunu Generali Sigorta ve etkinlik sponsorluğunu RedBull.com'un üstlendiği etkinlik, her yaştan misafirlerini ağırlamaya hazır.



İstanbul Autoshow 2017'nin lisanslı ürünlerinin satıldığı "Autoshow Store"dan, uzun yıllar kullanılabilecek ürünlerden satın alınabilecek.



Fuar alanında kurulacak "Instawall" adındaki özel alandan sosyal medya paylaşımlar gerçekleştirilebilecek. Çocuklar için hazırlanan etkinlik alanında minik misafirler eğlenceli ve keyifli anlar yaşarken ebeveynler de dinlenme şansı bulabilecek.



"Geleceğe Yakından Bakın" sloganına uygun olarak ilerleyen dönemlerde sürücülerin hayatlarına dahil olacak teknolojilerin sergilendiği fuarda, birbirinden değerli ve özel klasik otomobiller sevenleriyle buluşuyor.



Hafta içi kadın ve öğrencilere ücretsiz



İstanbul Autoshow 2017'ye giriş ücretleri hafta içi 10 TL, hafta sonu ise 20 TL.



Kadınların hafta içi ücretsiz, hafta sonu ise 10 TL ödeyerek girebileceği fuar, öğrenciler için hafta içi ücretsiz, hafta sonu ise 5 TL olacak.



Fuar süresince Atatürk Havalimanı ve Kadıköy iskeleden servislerle etkinliğe ulaşılabilecek.