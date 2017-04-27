İsrail Şam'da Bulunan Silah Deposuna Saldırdı





İsrail hava kuvvetleri Suriye'nin başkenti Şam'da bulunan bir silah deposuna bombalı saldırı düzenledi.



Saldırı perşembe gecesi yaşanırken söz konusu silah deposunun Lübnan'daki Hizbullah örgütünün kontrolünde olduğu açıkladı.



Görgü tanıkları Şam Havaalanı'na 25 kilometre mesafede bulunan bölgede beş ayrı patlama meydana geldiğini belirtti. Suriyeli muhalif güçlerin iddiasına göre silah deposuna Tahran'dan düzenli olarak mühimmat taşındığı, yakındaki hava alanına hem askeri hem de kargo uçaklarının indiği söyleniyor.



Damascus blast 'consistent with Israeli policy' – RTE.ie https: //t.co/0mv2LGQqKE pic.twitter.com/egkser5he7— newsa.com Nigeria (@newsaNIGERIA) 27 April 2017



Öte yandan İsrail İstihbarat Bakanı Israel Katz olayı doğrularken bunun İsrail'in devlet politikası olduğunu ve saldırının Hizbullah terör örgütüne taşınan gelişmiş silahları yok etmek amaçlı yapıldığını kaydetti.



Mayıs 2013'te İsrail Şam'ın bazı mahallerini hedef almış ve iddialara göre Hizbullah'a İran'dan gönderilen roketleri vurduğunu açıklamıştı. İsrail'in 13 Ocak 2016 tarihinde başkanlık sarayına birkaç kilometre uzaklıkta bulunan Mezze Askeri Üssü'ne de bombalı saldırı düzenlemişti.



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Tags: İsrail saldırdı Bombalı saldırı Suriye silah Şamda deposuna Suriyede iç savaş bulunan Şam Gepost: 27 april 2017