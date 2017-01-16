İsrail'in Filistinli Balıkçılara Yönelik İhlalleri

İsrail askerlerinin Gazze açıklarında avlanan iki Filistinli balıkçıyı gözaltına aldığı bildirildi.



Filistinli Balıkçılar Sendikası Başkanı Nizar Ayaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Gazze açıklarında avlanmakta olan iki balıkçı İsrail Deniz Kuvvetlerince gözaltına alınarak Aşdod Limanı'na götürüldü." dedi.



Ayaş, İsrail güçlerinin avlanma menzilini aştıkları gerekçesiyle söz konusu balıkçıların teknesine de el koyduğunu belirtti.



Gazze Şeridi açıklarında avlanan Filistinli balıkçılar sık sık İsrail güçlerinin müdahalesine maruz kalıyor.



İsrail ile Filistinli direniş grupları arasında 26 Ağustos 2014'te varılan ateşkes antlaşması uyarınca avlanma sınırı 6 mil olarak belirlenmişti. İsrail yönetimi, 3 Nisan 2016'da Gazzeli balıkçıların avlanma menzilinin 6 milden 9 mile yükseltilmesine izin vermiş ancak geçen yılın haziran ayında tekrar 6 mile çekmişti.



Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) ile İsrail arasında 1993'te imzalanan Oslo Antlaşması'na göre, Filistinliler, herhangi bir İsrail müdahalesine maruz kalmadan Gazze Şeridi'nin 20 mil açığına kadar serbest hareket edebilme hakkına sahip. Ancak, İsrail yönetimi, Filistinli balıkçıların bu hakkına engel oluyor.



Gazze'deki Balıkçılar Sendikası verilerine göre, bölgede yaklaşık 50 bin kişinin geçimi, 4 bin balıkçı tarafından sağlanıyor.