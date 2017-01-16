İsrail Hapishanelerinde 360'ı Çocuk 7 Bin Filistinli Var

Türkçe Konuşan Ülkeler Uluslararası Gazeteciler Derneği (TKÜUGD) 2016 yılı medya raporunda İsrail hapishanelerindeki Filistinli sayısını açıkladı. DerneğiN Filistin Temsilcisi Younes Arar tarafından açıklanan rakamlara göre; İsrail hapishanelerinde 7 bin 200 Filistinli esir tutuluyor. İsrail rejimi, 22 cezaevinde sadece Filistinlileri tutuyor. İsrail'in elindeki esirlerin içinde 50 kadın, 13'ü küçük kız çocuğu olmak üzere 360 çocuk bulunuyor. Yine İsrail'in elinde idari hapis cezalarıyla cezaevinde tutulan mahkum sayısı ise 700. Rapor'da mahkumların Filistin vatandaşı olmalarına karşın İsrail'i ve yasalarını kabul etmeye zorlandıkları açıklandı.



TKÜUGD'nin verilerine göre ilaç firmalarının talebi üzerine binden fazla Filistinli üzerinde testler yapıldığı ve Filistinlilerin sağlık sorunlarının giderek artığına dikkat çekildi. Cezaevinde bulunan Filistinlilerin aileleri ile görüştürülmediği ve bir çok Filistinli ailenin de yakınları gözaltına alındıktan sonra akıbetinden haberdar olmadığı belirtildi. Dernekten verilen bilgilere göre hapisteki Filistinlilerin çoğu ancak avukatları aracılığıyla dışarıdaki aileleriyle haberleşebiliyor.



-Esir çocuklar



TKÜUGD'nin raporunda İsrail'in 2016 yılında yaklaşık 2 bin çocuğu gözaltına aldığı bildiriliyor. Dernek İsrail'in Filistinli çocuklara karşı şiddet uyguladığını açıklayarak çocuklara karşı gerçek mermilerle hedef alma, gözaltı merkezlerine götürerek aç-susuz bırakma, sözlü ve fiili şiddet uygulama, korkutma ve baskı yoluyla ifade vermeye ve itirafa zorlama başta olmak üzere insan hakları ihlalleri yapıldığı bilgisini verdi. Türkçe Konuşan Ülkeler Uluslararası Gazeteciler Derneği Orta Doğu Temsilcisi Younes Arar, İsrail mahkemelerinin yetkisi olmadığı halde çocuklar hakkında, müebbet ve 10-15 yıldan uzun süreli hapis cezaları verdiğini çocukların kaldığı Ofer, Meggido ve Haşaron hapishanelerinin fiziki olarak çocukların kalamayacağı şartları taşıdığını açıkladı. - KOCAELİ