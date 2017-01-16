Isparta'da Darbe Girişimi İddianamesi Kabul Edildi

ISPARTA'da 15 Temmuz darbe girişimi gecesi yaşananlara ilişkin hazırlanan 133 sayfalık iddianame kabul edildi. 21 tutuklu sanık hakkındaki iddianamede, Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı'nda kursiyer olarak bulunan 700 Kara Harp Okulu öğrencisinin havayoluyla Ankara'ya götürülmek istendiği belirtildi.



Isparta'da FETÖ/PDY'nin 15 Temmuz darbe girişimine yönelik tutuklu eski Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mustafa Kurutmaz, eski Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı Kurmay Başkanı Kurmay Albay Devran Çetinkaya, eski EDOK Muharebe ve Muharebe Destek Komutanı Korgeneral Metin İyidil, Isparta Terörizmle Mücadele Eğitim ve Tatbikat Merkezi Komutanlığı Erkan Başkanı Albay Orhan Yılmaz'ın da aralarında bulunduğu 21 sanık hakkında Isparta Cumhuriyet Savcısı Üzeyir Sarı tarafından 133 sayfalık iddianame hazırlandı.



Isparta Terörizmle Mücadele Eğitim ve Tatbikat Merkezi Komutanlığı'nda darbe girişimi sırasında yapılan faaliyetlerin yer aldığı iddianame, Isparta 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İddianamede sanıkların 'anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme', 'silahlı terör örgütüne üye olma', 'Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme', 'Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme' suçlarından cezalandırılması talep edildi.



700 HARBİYELİ ANKARA'YA SEVK EDİLMEK İSTENDİ



Darbe girişimi gecesi Isparta Terörizmle Mücadele Eğitim ve Tatbikat Merkezi Komutanlığı'ndan hareket eden otobüslerin, Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı'nda kursiyer (subay adayı) olarak bulunan 700 Kara Harp Okulu öğrencisinin Isparta Süleyman Demirel Havalimanı'na, buradan da havayoluyla darbe girişimi için Ankara'ya sevk edilmek istendiğine yer verildi. Sözde sıkıyönetim direktifiyle Isparta sıkıyönetim komutan yardımcısı olarak görevlendirilen Tuğgeneral Mustafa Kurutmaz'ın verdiği talimatla Eğirdir'deki 700 Harbiyeli öğrenciyi almak için Isparta'dan 10 minibüsün yola çıktığı, konvoy hareket halindeyken Atabey kavşağında polis ekipleri tarafından durdurularak geçişlerine izin verilmediği, o noktaya halkın da gelmesiyle konvoyun geri dönmek zorunda kaldığı belirtildi. Eğirdir'den çıkan 127 Harbiyeliyi taşıyan 5 sivil ve 1 askeri minibüsün de polis ekipleri ve halkın durdurmasıyla engellendiği kaydedildi.



VALİLİK VE BELEDİYENİN ELE GEÇİRİLMESİ TALİMATI



İddianamede, Tuğgeneral Mustafa Kurutmaz'ın valilik ve belediyeyi ele geçirmek için emir verdiği, valiliğe 100 metre mesafedeki askeri gazino ve orduevinden valiliğin, belediyeye 100 metre mesafedeki askeri lojmanlardan da belediyenin ele geçirilmesinin amaçlandığına yer verildi. Hazırlıklar yapılırken saat 08.50'de gelen mesajda gece gelen sıkıyönetim direktifinin geçersiz olduğunun belirtilmesi ve ülke çapında darbe girişiminin kontrol altına alınmaya başladığının ve başarısız olacağının anlaşılması üzerine şüphelilerin suçtan kurtulmak için emrin yanlış anlaşıldığını belirterek, valiliğin yardım istemesi üzerine onun emrine girilmesi ve Ankara'da darbe karşıtı birliklere destek için hazırlık yapıldığı süsü verilmeye çalıştığı vurgulandı.



3 CASA UÇAĞI GÖNDERİLDİ



İddianamede, eski EDOK Muharebe ve Muharebe Destek Komutanı Korgeneral Metin İyidil'in 16 Temmuz saat 07.09'da Isparta Valisi Şehmus Günaydın'ı arayarak, Harbiyelilerin Ankara'ya gönderilmesine izin verilmesini istediği, ancak valinin bunu reddettiği, şüphelilerin bu saat itibariyle bile halen darbeyi gerçekleştirmeye yönelik ümitlerinin ve çalışmalarının olduğunun anlaşıldığı ifade edildi. Ankara'ya sevki istenilen Harbiyelilerin kritik noktalarda görev yapacağı, Harbiyelileri Ankara'ya taşımak amacıyla 3 CASA tipi uçak ve bu uçaklara refakat edecek bir F-16 görevlendirildiği, havalimanının iş makineleriyle kapatılması sonuncu uçakların birkaç kez sorti yaptıktan sora ayrıldıkları da belirtildi.



"GEREKİRSE SİZİNLE ÇATIŞIRIM"



İddianamede, davada tanık olarak dinlenecek o dönem Isparta İl Jandarma Komutanı Albay İsmail Cömert'in ifadeleri de yer aldı. Olayı öğrendikten sonra Tuğgeneral Kurutmaz'ı telefonla arayarak FETÖ'nün darbe girişiminde bulunduğunu söylemesine rağmen onun bir şey söylememesine şaşırdığını belirten Albay Cömert, bir süre sonra tuğgeneralin kendini arayıp nerede olduğunu sorduğunu; bu sırada telefonunun kapandığını söyledi.



Sözde sıkıyönetim bildirisi okuduğunda bunun FETÖ unsurları tarafından yapıldığını anlayarak kendi birliğinde önlem aldığını daha sonra Terörizmle Mücadele Eğitim ve Tatbikat Komutanlığı'na gittiğini söyleyen Albay Cömert'in Tuğgeneral Kurutmaz'a, "Bu paralel yapının işi, mesajda yazan hiçbir talimatı yapmayacağım, bana bunu kimse yaptıramaz, uygulayacaksanız gerekirse sizinle çatışırım" dediği kaydedildi.



İSMAİL CÖMERT'İN İFADELERİ İDDİANAMEDE



Vali Günaydın ile alınacak tedbirleri görüşmek üzere komutanlıktan ayrılan Albay Cömert'in, "Tümende 40 otobüs hazırlandığını öğrenince Kurutmaz'ı aradım. 'Harbiyelileri Ankara'ya yollamamız lazım' dedi. Silahsız askeri öğrencilerin Ankara'ya destek mahiyetinde gönderileceğini anlayıp telefonu kapattım. Vali beyin 'Kargo uçağı geliyor, gelirse ateş açacağız' demesi üzerine havalimanına kamyon, dozer konulması halinde uçakların piste inemeyeceğini söyledim ve Jandarma Komutanlığı'na gitmek için ayrıldım. Vali beyle bağlantı kurarak Eğirdir-Isparta karayolunun kapatılması gerektiğini söyledim" diye ifadeleri iddianameye yansıdı.



"GEREKİRSE VURURUM"



Tümenden gelen emirleri uygulamayacağını bildiren Albay Cömert'in kendisini arayan Tümen Komutanı Metin Akkaya'nın 'Havalimanına giden yolun açılması gerekiyor' demesi üzerine kendisine kesinlikle kışla dışına çıkmayacaklarını ve talimatlarını uygulamayacaklarını söylediği vurgulandı. Yine kendisini arayan Tuğgeneral Mustafa Kurutmaz'ın da yolun açılması yönündeki emrine Albay Cömert'in yolu açmayacaklarını, yolda en az 10 bin vatandaşın olduğunu, gelinirse polisin de kendilerinin de ateş açacaklarını söylediğini, bu görüşmeden sonra emniyeti arayıp o yolda tedbir alınması gerektiğini söylediği ifade edildi. Jandarma Komutanı Albay Cömert'in, Eğirdir Tümen Komutanlığı'na çağrıldığı haberini veren İlçe Jandarma Komutanına da "Benden başka kimsenin emrini dinlemeyeceksiniz. Sözde darbe emrinin uygulanmasına katkı sağlayan birlik komutanı olursa gerekirse tabancamla vururum" dediği iddianamede yer aldı.



- Isparta