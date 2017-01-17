Akaryakıt yüklü tanker, Isparta-Konya karayolu üzerinde yoldan çıkarak yan yattı.
Edinilen bilgiye göre Isparta'dan Konya istikametine seyreden 01 DHF 07 plakalı tanker Şarkikaraağaç Fele Mevkiinde virajı alamayarak yan yattı. Kazada, yaralanan olmazken akaryakıt tankerinin dolu olduğu öğrenildi. - ISPARTA
Isparta'da Akaryakıt Tankeri Kaza Yaptı
Akaryakıt yüklü tanker, Isparta-Konya karayolu üzerinde yoldan çıkarak yan yattı.
Akaryakıt yüklü tanker, Isparta-Konya karayolu üzerinde yoldan çıkarak yan yattı.
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