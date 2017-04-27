Isparta Askere Gidecek Öğretmenlerine Kına Yaktılar

Isparta'nın Yalvaç İlçesi'nde lise öğrencileri, askere gidecek öğretmenleri 30 yaşındaki Engin Kahraman için sürpriz kına gecesi düzenledi. Okulun pansiyonundaki eğlencede diğer öğretmenlerle öğrenciler Kahraman'ın ellerine kına yaktı.



Yalvaç Atatürk Anadolu Lisesi Almanca öğretmeni Engin Kahraman, vatani görevini yapmak üzere Askerlik Şubesi'ne başvurdu. Öğretmenlerinin askere gideceğini öğrenen öğrencileri, ona hoş bir sürpriz yaptı. Okulun pansiyonunda yatılı kalan öğrenciler asker aday öğretmenlerine kına gecesi düzenledi. Öğrencilere diğer öğretmenler de eşlik etti.



KINAYA 1 TL KOYDULAR



Okul müdürü Sezai Bal'ın da katıldığı kına gecesinde 'Yüksek yüksek tepelere ev kurmasınlar' türküsü eşliğinde asker adayı Engin Kahraman'ın ellerine kına yakıldı. Kahraman'ın ellerine altın yerine 1 TL'lik metal para konuldu. Geceye katılan öğretmen ve öğrenciler asker adayı Kahraman ile oyun havası eşliğinde eğlendi. Müdür yardımcısı Bayram Erbaşı'nın yoğurduğu çiğ köfteler kına eğlencesine katılan öğrenci ve öğretmenlere ikram edildi. Öğrenciler "En büyük asker bizim asker" sloganıyla öğretmenlerine moral verdi.



'ELLERİME KINA BİLE YAKILDI'



Hoş sürprize oldukça şaşıran Engin Kahraman, "Malum askerlik bir görevdir. Ben de görevimi yapmak üzere başvurumu yaptım. 27 Nisan günü celp tarihim ve nerede askerlik yapacağım belli olacak. Öğrencilerim ve öğretmen arkadaşlarımız bana sürpriz hazırlamış. İşin bu boyuta geleceğini ben de bilmiyordum. Ellerime kına bile yakıldı. Gerçekten hoş bir sürpriz oldu" dedi.



Öğrencilerinden Güllü Karademir, "Engin hocamızı gerçekten çok seviyoruz. Onu çok özleyeceğiz, inşallah hiçbir şey olmadan geri gelir" diye konuştu.