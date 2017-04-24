İspanya Turist Patlaması Yaşıyor

İspanya turizmde rekora doymuyor. Yabancı ziyaretçi sayısını 7 yıl üst üste arttıran ülkede 2017 yaz rezervasyonları doldu bile. İspanya'ya gösterilen bu ilgideki artışın nedeni olarak güvenlik sorunları nedeniyle Türkiye ve Tunus'un yaşadığı turist kaybı gösteriliyor.



Yabancı ziyaretçi sayısı 2012'den itibaren zaten düzenli bir biçimde yükselen İspanya 2016'da Türkiye ve Tunus gibi rakip ülkelerdeki terör olaylarından dolayı turizmde sıçrama yaşadı. Ulusal İstatistik Enstitüsü'nün rakamlarına göre 2016'da ülkeyi ziyaret eden yabancı ziyaretçi sayısı 75,6 milyona ulaştı. Bu da bir önceki yılın ziyaretçi sayısına oranla %10.3'luk bir artış anlamına geliyor. Yabancı turist sayısının 2012'de 57,5 milyon, 2013'de 60,7 milyon, 2014'te 64,9 milyon ve 2015'te 68,2 milyon olduğu açıklanmıştı.



İspanya'da 2016'da en çok tercih edilen yerler ise toplam yabancı turistin yüzde 17,99'unu çeken Katalonya, yüzde 10.64'ünü çeken Endülüs ve yüzde 5.74'ünü çeken Madrid eyaletleri oldu.



Sektör yüzde 6 büyüdü



Sadece Kasım 2016-Ocak 2017 tarihleri arasında yabancı turistler İspanya'da 73.124 milyon euro harcadı. Bu da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,4 artış anlamına geliyor.



Enerji ve Turizm Bakanlığının verilerine göre İspanya turizm sektörü 2016'da yüzde 6 oranında büyüdü. Sektör ülke genelinde 130 bin kişilik yeni istihdam alanı yarattı.



Ülkeye en çok yabancı turist 2016'da Birleşik krallıktan geldi. Brexit kararlarına rağmen İspanya'yı 17.8 milyon İngiliz turist ziyaret etti. İspanya'ya turist gönderen diğer ülkeler ise sırasıyla Fransa, Almanya, İtalya, Hollanda, Belçika, ABD, Portekiz, İrlanda ve Rusya oldu.



Alman turistler geçen yıllarda en çok Türkiye'yi tercih ediyordu.



Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) tarafından hazırlanan raporda TÜROB Başkanı Timur Bayındır geçen günlerde Türkiye'nin en büyük turizm pazarı Almanya'da 2017 yılına yönelik tatil satışlarında kaybeden tek ülkenin Türkiye olduğuna dikkat çekmişti. Bayındır Türkiye'nin kaybının büyük ölçüde "İspanya'ya yaradığını" vurgulamıştı.



Dünya Seyahat ve Turizm Konseyi Başkanı David Scowsill'e göre ise 2018'den sonra, rakip ülkelerdeki olası toparlanmalar sonucunda İspanya'da patlayan turist sayısında azalma görülecek.



Barselona'da turizm tartışma konusu



Öte yanadan nüfusunun en az dört katı kadar ziyaretçi sayısına ulaşan Katalonya'nın başkenti Barselona'da ise turizm tartışma yaratıyor. Kentte kayıt dışı olarak turistlere kiralanan evler Barselona turizm endüstrisinin en büyük sorunu. Üstelik evlerin kayıtdışı olarak kiralanması piyasayı yükseltiyor. Turizmden dolayı yaşanan gürültü ve kirlilikten dolayı günlük yaşamlarının zarar gördüğünü söyleyen Barselonalılar kentlerinde "fazla turist" istemiyor. Onlara göre kent, aşırı turisti taşıyamıyor.



Barselona, 1992 Olimpiyat Oyunları ile dünyaca tanınmış ve marka haline gelmişti.



Görüntü dökümü:







Madrid'in en turistik yerlerinden Puerta del Sol meydanı





Kalabalık, yürüyen insanlar





Kentin simgelerinden biri olan ayı ve kocayemiş ağacı heykeli





Sol'un simgelerinden Tio Pepe ve III. Carlos'un heykeli - Madrid