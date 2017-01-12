İspanya'da Muhalefetten Hükümete "Sığınmacı" Eleştirisi

İspanya'da muhalefetteki Sosyalist İşçi Partisi (PSOE) ile Unidos Podemos ve Ciudadanos partileri, sığınmacılarla ilgili politikası nedeniyle hükümete eleştiride bulundu.



Sivil toplum kuruluşu Oxfam İntermon'un da verdiği destekle ortak girişim başlatan muhalefetteki üç büyük siyasi partinin temsilcileri, İspanya meclisinde basın toplantısı düzenledi.



Toplantıda, sağ görüşlü azınlık hükümetinden, sığınmacılarla ilgili vaatlerini tutmasını ve bu krize karşı global çözüm bulunmasına liderlik etmesini isteyen temsilciler, hükümetin fazlasını taahhüt etmesine rağmen şimdiye kadar ülkeye alınan sığınmacı sayısının sadece 979 olmasının kabul edilemeyeceğini belirtti.



Unidos Podemos milletvekili Lone Belarra, "Gerek sivil toplum gerekse İspanyol parlamentosunun çoğunluğu, sığınmacıların kabulü sürecinin daha hızlı olmasını istiyor. Hükümet, sığınmacıları kabul etme arzusunu ortaya koymak zorundadır. İstersen yapabilirsin, istemiyorsan da açık açık söyle." dedi.



Ciudadanos milletvekili Patricia Reyes de İspanyol hükümetinin, sığınmacıları kabulüyle ilgili planının halen olmadığını savundu.



Sığınmacıların kabulünün hızlanması ve sayının artırılması talebiyle kanun hükümünde kararname hazırlayan üç siyasi partinin temsilcileri, en kısa sürede bunun meclis genel kurulunda görüşüleceğini belirterek, hükümetteki sağ görüşlü Halk Partisinin de desteğini istedi.



Son olarak geçen 11 Ocak'ta İtalya'dan gelen 81 Eritreli ile şimdiye kadar toplam 979 sığınmacıyı kabul eden İspanya hükümeti, bu kişileri gruplar halinde farklı kentlere dağıtıyor.