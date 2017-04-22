Ismet Inönü'nün Evi 'Pembe Köşk' Ziyarete Açıldı

İsmet İnönü'nün evi "Pembe Köşk" 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla ziyarete açıldı.



Senede iki defa ziyarete açılan Pembe Köşk'te, bu dönem "İsmet İnönü'nün günlük yaşantısından kesitler" konulu belge ve obje sergisi yer aldı.



Sergide, İnönü'nün 1919'dan 1973'e kadar tuttuğu notlar, yaşamından kesitler, eşine, çocuklarına ilgisi, sanata ve spora olan merakı örneklerle sunuldu.



İnönü Vakfı Başkanı Özden Toker, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu sene hazırladıkları serginin diğerlerinden farklı olduğunu belirtti.



Babası İsmet İnönü'nün hayatını çok fazla insanın merak ettiğine dikkati çeken Toker, annesi Mevhibe hanıma sorulan "Aile yaşantınız nasıl?" sorusunun cevabını bu dönem hazırladıkları sergide vermeye çalıştıklarını söyledi.



İnönü'nün ailesiyle birlikte yaptığı gezilerin, spor ve sanat faaliyetlerinin, hobilerinin yer aldığı sergiye ilişkin bilgi veren Özden, şöyle konuştu:



"Ben bu evde doğdum, büyüdüm, bu evde evlendim, bu evde çocuklarım oldu ve halen de bu evde yaşıyorum, 1925'den beri. Amacımız burasını devamlı müze haline getirmek. Yaklaşık 10-15 senedir bunun için çalışıyoruz. Evimizi, evdeki bütün anıları, babamızın üniformalarını, mektuplarını, annemin kıyafetlerini, bir çok şeyi paylaşmak isteğimiz için, Erdal Abim bunu yapmamızı istedi, o maksatla paylaşmak için yapılan bir şeydi. Bizim amacımız bütün evi ziyarete açmak."



Pembe Köşk, 22 Nisan-28 Mayıs tarihleri arasında, her gün saat 10.00-12.00 ila 13.00-17.00 saatlerinde ziyaret edilebilecek.