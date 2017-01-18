İşletmeler, yatırımcılar ve ihracatçılara vergisel teşvikler getiren, memurların emekli ikramiyesine yönelik düzenleme yapan, borç yapılandırmasında süreyi kaçıranlara yeni imkanlar getiren "torba tasarı", TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.
İşletmeler, Yatırımcılar ve İhracatçılara Vergisel Teşvikler Getiren, Memurların Emekli...
İşletmeler, yatırımcılar ve ihracatçılara vergisel teşvikler getiren, memurların emekli ikramiyesine yönelik düzenleme yapan, borç yapılandırmasında süreyi kaçıranlara yeni imkanlar getiren "torba tasarı", TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.
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