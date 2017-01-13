İslahiye'de PKK Operasyonuna 5 Tutuklama

GAZİANTEP'in İslahiye İlçesi'nde, sosyal medyada terör örgütü PKK propagandası yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 6 kişiden 5'i tutuklandı.



İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından sosyal medya heseplarından terör örgütü PKK propagandası yapan kişilere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda, 1 Kasım seçimlerinde HDP'den Gaziantep milletvekili adayı olan emekli astsubay Hasan Sarı'nın da aralarında bulunduğu 6 kişi gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Hasan Sarı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Diğer 5 şüpheli ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - Gaziantep