İslahiye'de Kutlu Doğum Haftası Etkinliği

İslahiye ilçesindeki Farabi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde (MTAL) Kutlu Doğum Haftası nedeniyle program düzenlendi.





Farabi MTAL Çok Amaçlı Salonu'nda düzenlenen programa, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri Mustafa Özdemir, İbrahim Yağcı, Toplum Sağlığı Merkezi Müdürü Dr. Ayhan Gülşen, okul müdürü Ahmet Kurt, öğretmen, öğrenci ve veliler katıldı.



Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda öğrenciler şiirler okudu.



Programda Uzman Psikolojik Danışman Sait Özdemir, "Son Kale Aile'de Güven" konulu konferans verdi.