İşkur Genel Müdür Vekili Mehmet Ali Özkan Açıklaması

İŞKUR Genel Müdür Vekili Mehmet Ali Özkan, "İşçimizin, işverenimizin yanında olacak, alın terinin akıl teriyle değerlendiği, her ikisinin de hakkının korunduğu daha müreffeh bir Türkiye için çalışacağız." dedi.



Özkan, Çalışma Hayatında Milli Seferberlik Programı kapsamında Artvin Sosyal Güvenlik Kurumu'nda esnaf odası temsilcileriyle bir araya geldi.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'milli seferberlik' çağrısı doğrultusunda, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu'nun Konya'dan kamuoyuna duyurduğu Çalışma Hayatında Milli Seferberlik Programı için Artvin'i ziyaret ettiklerini söyledi.



Türkiye'nin 2023 hedefleri doğrultusunda çalışmalarını ve teşviklerini anlatacaklarını ifade eden Özkan, "Bu seferberlik kapsamında bakanlık yöneticileri olarak bugün ayrıca Denizli, Erzincan, Edirne, Kars, Siirt, Batman, Kahramanmaraş, Kütahya, Tokat ve Hakkari olmak üzere 10 ilimizi daha ziyaret ediyoruz. Bu ziyaretlerimiz devam edecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak gidilmedik şehir bırakmayacağız. 81 ilimizde ticaret ve sanayi odaları, esnaf ve sanatkarlar odaları, iş adamları, sanayicilere ulaşacağız." ifadelerini kullandı.



İstihdama katkı sağlamak amacıyla kayıt dışı istihdamla mücadelede herkesin desteğini istediklerini anlatan Özkan, şöyle devam etti:



"İşçimizin, işverenimizin yanında olacak, alın terinin akıl teriyle değerlendiği, her ikisinin de hakkının korunduğu daha müreffeh bir Türkiye için çalışacağız. Yine hizmetlerimizle ilgili görüş ve önerileri alarak hizmet kalitemizi arttırmak için ihtiyaçları belirleyeceğiz. Bu kapsamda siz değerli basın mensuplarının da desteğine büyük ihtiyaç duyduğumuzu belirtmek isteriz. Bu seferberliğin her kesime ulaşması ve etkinliği için basınımızın desteği büyük önem taşımaktadır. Bugün burada bizlerle beraber olduğunuz ve programımıza sunacağınız katkılar için şimdiden teşekkür ederiz."



Toplantıya, Özkan'ın yanı sıra Çalışma Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Nevzat Bugenç, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Ergun Can, Sosyal Güvenlik Kurumu Daire Başkanı İsmail Ertüzün, Artvin SGK İl Müdürü Kahraman Derece ile oda temsilcileri de katıldı.