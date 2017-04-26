İskon 2017 Konya 12.istifleme, Depolama, Taşıma, Vinç ve Lojistik Fuarı

Tüyap Konya Fuarcılık A.Ş. tarafından düzenlenen İSKON 2017 Konya 12.İstifleme, Depolama, Taşıma, Vinç ve Lojistik Fuarı KTO Tüyap Konya Uluslararası Fuar Merkezi isimli mekanda gerçekleştirilecektir. Fuarın başlıca ürün ve hizmet grupları İstifleme, Depolama, Taşıma, Vinç ve Lojistik şeklindedir.



Düzenleyici: Tüyap Konya Fuarcılık A.Ş.



Konusu: İstifleme, Depolama, Taşıma ve Lojistik



Türü: İhtisas Fuarı



Detaylar :



İl : Konya



İlce : Merkez



Mekan : Tuyap Konya Uluslararası Fuar Merkezi



Mekan Adresi : Aksaray Yolu 1 km, Konya



Başlangıç Saati : 27.04.2017 09: 00: 00



Bitiş Saati : 30.04.2017 18: 00: 00



Kategori : İSKON 2017 Konya 12.İstifleme, Depolama, Taşıma, Vinç ve Lojistik Fuarı



Tür : Fuar



Ücretlimi? : Hayır