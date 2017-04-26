İskon 2017 Konya 12.istifleme, Depolama, Taşıma, Vinç ve Lojistik Fuarı
Tüyap Konya Fuarcılık A.Ş. tarafından düzenlenen İSKON 2017 Konya 12.İstifleme, Depolama, Taşıma, Vinç ve Lojistik Fuarı KTO Tüyap Konya Uluslararası Fuar Merkezi isimli mekanda gerçekleştirilecektir.
Tüyap Konya Fuarcılık A.Ş. tarafından düzenlenen İSKON 2017 Konya 12.İstifleme, Depolama, Taşıma, Vinç ve Lojistik Fuarı KTO Tüyap Konya Uluslararası Fuar Merkezi isimli mekanda gerçekleştirilecektir. Fuarın başlıca ürün ve hizmet grupları İstifleme, Depolama, Taşıma, Vinç ve Lojistik şeklindedir.
Düzenleyici: Tüyap Konya Fuarcılık A.Ş.
Konusu: İstifleme, Depolama, Taşıma ve Lojistik
Türü: İhtisas Fuarı
Detaylar :
İl : Konya
İlce : Merkez
Mekan : Tuyap Konya Uluslararası Fuar Merkezi
Mekan Adresi : Aksaray Yolu 1 km, Konya
Başlangıç Saati : 27.04.2017 09: 00: 00
Bitiş Saati : 30.04.2017 18: 00: 00
Kategori : İSKON 2017 Konya 12.İstifleme, Depolama, Taşıma, Vinç ve Lojistik Fuarı
Tür : Fuar
Ücretlimi? : Hayır
Kaynak: Etkinlik.io
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