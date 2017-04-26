İskon 2017 Konya 12.istifleme, Depolama, Taşıma, Vinç ve Lojistik Fuarı

Tüyap Konya Fuarcılık A.Ş. tarafından düzenlenen İSKON 2017 Konya 12.İstifleme, Depolama, Taşıma, Vinç ve Lojistik Fuarı KTO Tüyap Konya Uluslararası Fuar Merkezi isimli mekanda gerçekleştirilecektir.

İskon 2017 Konya 12.istifleme, Depolama, Taşıma, Vinç ve Lojistik Fuarı

Tüyap Konya Fuarcılık A.Ş. tarafından düzenlenen İSKON 2017 Konya 12.İstifleme, Depolama, Taşıma, Vinç ve Lojistik Fuarı KTO Tüyap Konya Uluslararası Fuar Merkezi isimli mekanda gerçekleştirilecektir. Fuarın başlıca ürün ve hizmet grupları İstifleme, Depolama, Taşıma, Vinç ve Lojistik şeklindedir.

Düzenleyici: Tüyap Konya Fuarcılık A.Ş.

Konusu: İstifleme, Depolama, Taşıma ve Lojistik

Türü: İhtisas Fuarı

Detaylar :

İl : Konya

İlce : Merkez

Mekan : Tuyap Konya Uluslararası Fuar Merkezi

Mekan Adresi : Aksaray Yolu 1 km, Konya

Başlangıç Saati : 27.04.2017 09: 00: 00

Bitiş Saati : 30.04.2017 18: 00: 00

Kategori : İSKON 2017 Konya 12.İstifleme, Depolama, Taşıma, Vinç ve Lojistik Fuarı

Tür : Fuar

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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Aksaray, Tüyap, Konya, Hayır
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