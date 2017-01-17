Iskenderun Belediye Gençlikspor'dan Güvenlik Güçlerine Destek

Iskenderun Belediye Gençlikspor Kulübü'nün sporcuları güvenlik güçlerinin soğuk kış günlerinde zor şartlarda teröre karşı verdikleri mücadeleye dikkat çekmek için yalın ayak antrenmana çıktı.Amatör kümede mücadele veren turuncu mavili takımın sporcuları, Türkiye'nin dört bir yanında ve özellikle doğuda kar altında soğukta terörle mücadele veren güvenlik güçlerinin mücadelelerine dikkat çekmek için yalın ayak antreman yaptı. Maça asker şapkasıyla çıkan futbolcuların tamamı asker selamı verdi. İskenderun Belediye Gençlikspor Kulübü koordinatörü Levent Erköse, amacımız atalarımızın ülkeleri için soğuktan donarak öldüğüne dikkat çekmek ve gelecek nesillere atalarının ülkelerini korumak için canlarını feda ettiğini anlatmak" dedi.



Konuşmaların ardından İskenderun Belediye Gençlikspor ile Erzin Belediyespor maçı oynandı.