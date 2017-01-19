Hatay'ın Payas ilçesindeki İskenderun Demir Çelik A.Ş (İSDEMİR) fabrikasında yüksekten düşen işçi hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, İskenderun Demirçelik Fabrikası Yüksek Fırın Müdürlüğü Şarj Amirliğinde çalışan Behsat Balyemez (31) adlı işçi saat 10.00 civarında çalışırken 3 metre yükseklikten bantların arasına düştü. Mesai arkadaşları tarafından olaydan yarım saat sonra kendinden geçmiş halde bulunan Balyemez'in hayatını kaybettiği belirlendi.
Behsat Balyemezin cenazesinin Dörtyol Devlet Hastanesi morguna kaldırıldığı, olayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı bildirildi. - HATAY
İsdemir'de İş Kazası: 1 Ölü
Hatay’ın Payas ilçesindeki İskenderun Demir Çelik A.Ş (İSDEMİR) fabrikasında yüksekten düşen işçi hayatını kaybetti.
Hatay'ın Payas ilçesindeki İskenderun Demir Çelik A.Ş (İSDEMİR) fabrikasında yüksekten düşen işçi hayatını kaybetti.
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