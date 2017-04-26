İşadamına Silahlı Saldırıya 11 Gözaltı

DENİZLİ'deki bir akaryakıt istasyonunun sahibi işadamı Nedim Ayrancı'ya, 5 ay önce silahlı saldırı düzenlediği öne sürülen 11 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler, adliyeye sevk edildi.



Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, 5 ay önce tabancayla ayağından vurularak yaralanan akaryakıt istasyonu sahibi işadamı Nedim Ayrancı'ya saldırı düzenleyenlerin yakalanması için çalışma yaptı. Hazırlıklarını tamamlayan polis, geçen pazar günü Denizli merkezli, İstanbul, Ankara, Sakarya, İzmir, Kocaeli ve Manisa'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda, Nedim Ayrancı'nın eski ortağı olduğu belirtilen M.E.'nin de aralarında bulunduğu 11 kişiyi gözaltına alındı. Soruşturma sürerken, alacak yüzünden yaralandığı belirtilen işadamı Nedim Ayrancı'nın, aynı kişiler tarafından ikinci kez silahlı saldırıya uğramasının ise önlendiği öğrenildi. Gözaltına alınan kişilerin üzerlerinde ve evlerinde yapılan aramalarda ise 6 ruhsatsız tabanca, 4 ruhsatsız tüfek ve bunlara ait 62 mermi ele geçirildi.



Şüphelilerden M.E.'nin, Denizli dışındaki diğer illerdeki suç örgütü üyesi kişilerle anlaştığı öne sürüldü. Gözaltına alınan 11 kişi, Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - Denizli