'İş Yaşamını İyileştirme Programı" Tanıtıldı

Yeşilay tarafından, iş yaşamında sağlıklı çalışma ortamı oluşturmak, çalışanların motive olmalarına katkıda bulunmak amacıyla İstanbul Halk Sağlığı Müdürlüğü, İstanbul Ticaret Odası ve Kalite Derneği (KalDer) iş birliğiyle, İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA) desteğiyle hayata geçirilen İş Yaşamını İyileştirme Programı (İYİ) tanıtıldı.



Sepetçiler Kasrı'nda düzenlenen tanıtım toplantısında konuşan Yeşilay Başkanı Prof. Dr. Mücahit Öztürk, programın hayata geçmesinden dolayı mutlu olduklarını söyledi.



Temel prensiplerinden birinin Yeşilay'ı hayatın her alanına sokmak olduğunu belirten Öztürk, "Ama asıl olan hayatın her alanında sağlıklı yaşamı temel alan bir hedef içerisinde Yeşilay'ın temellerini hissettirmeye çalışmak. İş yaşamında da bunu yapmaya çalışalım dedik." ifadesini kullandı.



İş sağlığında daha iyi noktaya gelinmesini amaçladıklarını vurgulayan Öztürk, şunları kaydetti:



"Yeşilay olarak, sağlığa verdiğimiz önemi daha ileriye taşıyarak Türkiye'de daha önce uygulanmamış bir programı hayata geçirdik. İYİ ile çalışanlarımızın, iş yerlerimizin ve toplumumuzun sağlıklı ve mutlu olmasını hedefliyoruz. İYİ ile iş yerlerinde ödül temelli, sürdürülebilir bir sağlıklı çalışma yaklaşımı geliştirdik. Böylelikle bağımlılıklarla mücadele ederken, iş güvenliğinin yanı sıra fiziksel ve ruhsal anlamda çalışan sağlığını korumak, çalışan memnuniyetini ve motivasyonu arttırmak, iş yaşam dengesinde uyum sağlamak ve çalışma ortamının ergonomik şekilde düzenlenmesine yönelik duyarlılık oluşturmak istiyoruz. İYİ ile iş yerlerimizde sağlıklı yaşam odaklı köklü bir dönüşüm sağlayacağımıza yürekten inanıyoruz."



Öztürk, çalışan sağlığı ve ekonomik katma değer ilişkisine bakıldığında, işletmelerin verimliliği açısından İYİ'nin büyük önem taşıdığını, odaklandıkları temel ananın çalışanların sağlığı ve mutluluğu olduğunu söyledi.



KalDer Türkiye Mükemmellik Ödülü Sekreteri Berçin Gün ise mükemmellik kültürünün bir yaşam biçimine dönüşmesinde, çalışanların ve toplumun sağlık ve mutluluğunun öncelikle ele alınması gereken unsurlardan olduğunu ifade ederek, "KalDer olarak, sağlıklı ve mutlu iş yerinin sahip olması gereken unsurları ve odaklanılmasına ihtiyaç duyulan sonuçları tanımlayan bir model tasarladık ve üye kuruluşlarla birlikte çalıştık. Bu programa gönüllü katılan ve programın uygulanmasında rol model görevini üstlenen değerli kuruluşları kutlarım." dedi.



Toplantıda sunum yapan Yeşilay Kalite Birimi Yöneticisi ve İYİ koordinatörü Özcan Can program hakkında bilgi verdi.



Toplantıya, programa katkı sunan kurumlardan temsilciler de katıldı.