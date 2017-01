İrfan Buz: "Hakemlerin Daha Duyarlı Olmaları Gerekiyor"

TFF 1. Lig ekibi Evkur Yeni Malatyaspor'un teknik direktörü İrfan Buz, takımlarının maçlarına daha çok İzmir Bölgesi hakemi verilmesinin sorulması üzerine, "Biraz daha duyarlı olmaları gerekiyor. İllaki o bölgeden mi verilecek diye düşünüyorum" cevabını verdi.



Orduzu Pınarbaşı Tesisleri'nde gazetecilere açıklamada bulunan Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü İrfan Buz, Sivasspor ile her iki takım açısından çok ciddi bir müsabaka oynadıklarını, ilk devreyi bitirme açısından 17 maçta 31 puan topladıklarını kaydetti. Buz, Sivasspor karşısında 1 puan aldıklarını ancak 2 puan kaybettiklerini ifade ederek, "İçeride kazanmak istiyorduk ama maalesef berabere kaldık. Bizim adımıza müsabakaya, özellikle ikinci devreye baktığımız zaman maalesef 2 puan kaybetmiş olduk. Ama oyunsal anlamda bu sahada futbolcu kardeşlerimiz gerçekten üst düzey bir müsabaka çıkarttılar. Herhalde bu konuda hepimiz aynı fikirdeyiz. Beni sevindiren taraf kendine güvenen, gerçekten olgun bir takım sahada gördük. İnşallah bunun üzerine koyarak, içeride Mersin İdman Yurdu maçına iyi hazırlanarak, 3 puanı almak istiyoruz" diye konuştu.



"Çalışacağız, başka yapacak bir şeyimiz yok"



Sivasspor karşılaşmasında iki fire verdiklerini dile getiren Buz, "Maalesef Dialiba ile Murat Akça sakatlandılar. İkisinin takıma geri dönmesi 3 hafta sürebilir. Özellikle Murat Akça'nın durumu o kadar çok iyi değil. Dialiba'yı da Samsunspor maçına yetiştirebilir miyiz, bilmiyorum" dedi. Sivasspor'un kalecisi Ali Şaşal Vural'ın maçta iyi bir performans ortaya koyduğunu da ifade eden Buz, "Ama bizim final vuruşlarında daha iyi olmamız gerekiyordu. Bu konuda eksiklerimiz var. Bunu düzeltmemiz gerekiyor. Çalışacağız, başka yapacak bir şeyimiz yok" değerlendirmesinde bulundu.



"Kesinlikle transfer istiyoruz"



Buz, takıma transfer istediklerini belirterek, şunları söyledi: "Kesinlikle transfer istiyoruz. Onu da inşallah en kısa süre içerisinde gerçekleştireceğimizi umuyorum. Çalışmalar sürüyor. İnşallah burada da netice alacağız." Malatya İnönü Stadı'nın zeminin futbol oynamaya müsait olmadığını da sözlerine ekleyen başarılı teknik adam, "Teknik adam olarak yönetim ve bizim açımızdan hangisi iyiyse, maçları ben takımımla birlikte orada oynarım. Biz, profesyonel futbolcularımız ve elimizden gelen her şeyi yaparız. Ama sadece biz değil, rakip de fire verdi. Hakikaten bu sahada zorlanıyorsun. Umarım iyi şartlarda oynayabiliriz. Her şeyi bıraktık, inşallah kimse sakatlanmaz diyoruz. İyi bir durum değil. Ama umarım iyi şartlarda oynarız" ifadelerini kullandı.



"İkinci devrede herkes inanılmaz bir mücadele içerisine girdi"



Mersin İdman Yurdu karşısında tek düşüncelerinin galibiyet olduğunu kaydeden Buz, "Mersin İdman Yurdu'nu izledik. Adana Demirspor'a karşı iyi futbol oynadılar. Onların da can havliyle puanlara ihtiyaçları var. İkinci devrede herkes inanılmaz bir mücadele içerisine girdi. Geride kalan hafta alınan skorları da gördünüz. Her müsabaka kendine göre zordur. İyi hazırlanmamız gerekiyor. Ciddi bir müsabakaya çıkacağız. Sahamızda atamadığımız golleri bu maçta atmak istiyoruz. 3 puanı almak istiyoruz. İkinci devrenin birinci maçına iyi bir başlangıç yaparak, güvenli bir şekilde yolumuza devam etmek istiyoruz" dedi.



"Biz haksız penaltı istemiyoruz ama penaltı pozisyonlarının da çalınması gerekiyor"



Tecrübeli teknik adam, 'hakem hataları nedeniyle Spor Toto Süper Lig maçlarına ara verilebileceği' yönündeki söylentilere ilişkin, "Biz haksız penaltı istemiyoruz ama penaltı pozisyonlarının da çalınması gerekiyor. Diğer takımlara ucuz penaltılar verilirken, bizlere kaç pozisyonda penaltı verilmemesi gerçekten beni şaşırtıyor. Bu lobiyle mi yoksa başka şeylerle mi alakalı? Hakemler bu konuda çok formsuz. Kesinlikle katılıyorum, konuşulanlar doğru. Hakemlerin profesyonel olmaları doğru ama biz nasıl cezalandırılıyoruz, burada mücadele ediyoruz, puanlarımız gidiyor. Bu bir sektör ve bu sektörün içerisinde çok büyük paralar var. Bu camiaya da yazık günah. O yüzden herkes işini doğru yapacak. Öyle istediği gibi kararlar verdiği zaman, yanlış kararlar verdiği zaman onun da cezasını çekecek" değerlendirmesinde bulundu.



"Çok iyi seçimler yapılması gerekiyor"



Buz, bir gazetecinin 'Evkur Yeni Malatyaspor'un maçlarına genelde İzmir Bölgesi'nden hakemlerin verilmesi hakkında ne düşünüyorsunuz?' sorusuna ise "Biraz daha duyarlı olmaları gerekiyor. İlla o bölgeden mi verilecek diye düşünüyorum. Daha profesyonelce seçim olabilir. Özellikle son virajlara girildiği zaman her takımda stres artacak. O yüzden çok dikkatli olmak gerekiyor. Çok iyi seçimler yapılması gerekiyor" cevabını verdi. - MALATYA