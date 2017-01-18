İran: ABD'yi Gözlemci Sıfatıyla da İstemiyoruz!

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in başdanışmanı Ali Ekber Velayeti, resmi temaslarda bulunmak üzere Tahran'da gelen Suriye Başbakanı İmad Hamis ile yaptığı ikili görüşmenin ardından basın toplantısında yaptığı konuşmada, ABD'nin gözlemci sıfatıyla bile Astana müzakerelerinde yer almasına karşı olduklarını açıkladı.

''ABD GÖZLEMCİ OLMAKLA YETİNMEZ''

Velayeti, "ABD'nin gözlemci olarak da görüşmelerde bulunmasına karşıyız. ABD, katılırsa sadece gözlemci olmakla yetinmez. İran, Türkiye ve Rusya birlikte çalışarak bu sorunu çözmeli." dedi.

''İRAN BUNA OLUMLU BAKMAZ''

Velayeti, Türkiye ve Rusya'nın ABD'nin Astana müzakerelerine katılmasına olumlu yaklaşsalar bile İran'ın buna olumlu bakmayacağının altını çizdi.

''SUUDİ ARABİSTAN VE KATAR'A DA KARŞIYIZ''

Velayeti, Suudi Arabistan ve Katar'ın da Suriye görüşmelerine katılmasına karşı olduklarını kaydetti.

SURİYE BAŞBAKANI, RUHANİ İLE GÖRÜŞTÜ

Suriye Başbakanı Hamis, Tahran'daki temasları kapsamında Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile bir araya geldi. Görüşmede Ruhani, Halep'in Suriye rejiminin kontrolüne geçmesi ve ateşkes sağlanmasının iki önemli adım olarak bu ülkedeki barış için zemin hazırladığını söyledi.