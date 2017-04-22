Irak Türkmen Cephesi'nin 22. Kuruluş Yıl Dönümü

- Kutlamaya katılan vatandaşlar ve marş okunması

Kutlamaya katılanların ellerindeki bayrak ve kutlama pankartları

Kutlamaya katılan vatandaşların sloganlar atması

Irak Türkmen Cephesi Başkanı Erşet Salihi'nin kutlamadaki konuşması

Irak Türkmen Cephesi Başkanı Erşet Salihi ile röportaj



Irak Türkmen Cephesi (ITC) Başkanı ve Kerkük Milletvekili Erşet Salihi, Kerkük'te tek taraflı kararlarla kentteki Türkmen varlığı ve gerçeğinin değiştirilemeyeceğini söyledi.



Irak Türkmenlerini siyasi anlamda temsil eden en büyük kuruluş olarak bilinen ITC'nin 22'nci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen kutlamada, AA muhabirine açıklama yapan ITC Başkanı Salihi, 'Kerkük'teki Kürt siyasi parti temsilcilerinin kentte bayrak krizi yaratarak fitne başlattıklarını söyledi.



Salihi, "Tek taraflı kararlarla, emrivakilerle ve bayrak krizleriyle kentteki Türkmen varlığı ve gerçeğini değiştirilemezler. Bu tür tutum ve adımlarla ancak taraflar arasında kan ve ölümler olur." ifadelerini kullandı.