Irak'ta, terör örgütü DEAŞ militanlarının ülkenin kuzeyindeki Selahaddin ilindeki bir polis merkezine düzenlediği silahlı saldırıda 9 polisin yaşamını yitirdiği, bazı polislerin de yaralandığı bildirildi.
Binbaşı Yasir et-Temimi, DEAŞ militanlarının Selahaddin iline bağlı Tikrit kentinin güneyinde yer alan Elbu İsa bölgesindeki polis merkezini hedef aldığını ifade etti.
Bir kaç koldan düzenlenen saldırıda 9 polisin öldüğünü, bazı polislerin de yaralandığını aktaran Temimi, 4 polisin de kayıp olduğunu kaydetti.
Binbaşı Temimi, ordu birliklerinin bölgeye takviye ekip göndererek kayıp polisleri arama çalışmaları başlattığını da dile getirdi.
Irak'taki Şiddet Olayları
Irak'ta, terör örgütü DEAŞ militanlarının ülkenin kuzeyindeki Selahaddin ilindeki bir polis merkezine düzenlediği silahlı saldırıda 9 polisin yaşamını yitirdiği, bazı polislerin de yaralandığı bildirildi.
Irak'ta, terör örgütü DEAŞ militanlarının ülkenin kuzeyindeki Selahaddin ilindeki bir polis merkezine düzenlediği silahlı saldırıda 9 polisin yaşamını yitirdiği, bazı polislerin de yaralandığı bildirildi.
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