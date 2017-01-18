Irak'taki Şiddet Olayları

Irak'ta, terör örgütü DEAŞ militanlarının ülkenin kuzeyindeki Selahaddin ilindeki bir polis merkezine düzenlediği silahlı saldırıda 9 polisin yaşamını yitirdiği, bazı polislerin de yaralandığı bildirildi.



Binbaşı Yasir et-Temimi, DEAŞ militanlarının Selahaddin iline bağlı Tikrit kentinin güneyinde yer alan Elbu İsa bölgesindeki polis merkezini hedef aldığını ifade etti.



Bir kaç koldan düzenlenen saldırıda 9 polisin öldüğünü, bazı polislerin de yaralandığını aktaran Temimi, 4 polisin de kayıp olduğunu kaydetti.



Binbaşı Temimi, ordu birliklerinin bölgeye takviye ekip göndererek kayıp polisleri arama çalışmaları başlattığını da dile getirdi.