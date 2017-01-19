Apple, beklendiği gibi, Türkiye'deki iPhone fiyatlarına zam yaptı. Oldukça yüksek görünen zamların, dövizdeki değer artışı nedeniyle yapıldığı düşünülüyor.
İşte, Türkiye'de yeni iPhone fiyatları:
iPhone 7
32 GB iPhone 7'nin fiyatı 3.799 TL'ye yükseldi. Telefonun zam öncesi fiyatı 3.199 TL idi.
128 GB iPhone 7'nin fiyatı 4.299 TL'ye yükseldi. Telefonun zam öncesi fiyatı 3.599 TL idi.
256 GB iPhone 7'nin fiyatı 4.799 TL'ye yükseldi. Telefonun zam öncesi fiyatı 3.999 TL idi.
iPhone 7 Plus
32 GB iPhone 7 Plus'ın fiyatı 4.449 TL'ye yükseldi. Telefonun zam öncesi fiyatı 3.749 TL idi.
128 GB iPhone 7 Plus'ın fiyatı: 4.949 TL'ye yükseldi. Telefonun zam öncesi fiyatı 4.199 TL idi.
256 GB iPhone 7 Plus'ın fiyatı: 5.449 TL'ye yükseldi. Telefonun zam öncesi fiyatı 4.599 TL idi.
iPhone 6S
32 GB iPhone 6S'in fiyatı: 3.199 TL'ye yükseldi.
128 GB iPhone 6S'in fiyatı: 3.699 TL'ye yükseldi.
iPhone 6S Plus
32 GB iPhone 6S Plus'ın fiyatı 3.699 TL'ye yükseldi.
128 GB iPhone 6S Plus'ın fiyatı 4.199 TL'ye yükseldi.
İphone Fiyatlarına Büyük Zam!
Apple, Türkiye'deki iPhone satış fiyatlarına oldukça yüksek bir zam yaptı.
Apple, beklendiği gibi, Türkiye'deki iPhone fiyatlarına zam yaptı. Oldukça yüksek görünen zamların, dövizdeki değer artışı nedeniyle yapıldığı düşünülüyor.