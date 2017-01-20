İphone 8'i Beklerken, İphone X Sürprizi!

Yeni bir rapor, bu sene tanışacağımız iPhone'un iPhone 8 değil, iPhone X olacağını iddia ediyor. X, Roma rakamlarında 10 anlamına geldiğinden Apple, iPhone'un onuncu yıldönümü için böyle bir değişikliği gerçekten düşünüyor olabilir.



Cowen and Company'den analist Timothy Arcuri'ye göre iPhone X, yeni bir isimden fazlasını sunabilir. Arcuri, amiral gemisi modelin 5,8 inç'lik "saran" ekranla geleceği, bir parmak izi tarayıcısına, entegre kulaklığa ve ön yüz kamerasına sahip olacağı söyleniyor. Bu dedikoduların hiçbiri yeni olmasa da benzer iddiaların tekrar tekrar gelmesi, iddiaların doğru olma ihtimalini güçlendiriyor.



Arcuri'nin iddiaları arasında yeni detaylar da var. Buna göre iPhone X, bir lazer sensör yardımıyla çalışan bir yüz ve hareket algılama işleviyle gelecek. Burada daha önce konuşulduğu gibi bir iris tarayıcısı kullanılabilir veya kameraya ekleneceği iddia edilen artırılmış gerçeklik işlevlerinden faydalanılabilir.



Bunun yanında Arcuri, 4,7 inç'lik iPhone 7S'in ve 5,5 inç'lik iPhone 7S Plus'ın iPhone X ile beraber geleceğini söylüyor. Önceki raporlar, sadece üst seviye modelin OLED ekranla geleceğini söylüyordu. Arcuri ise stokların yetmesi halinde Samsung'un üç modelde de OLED ekran kullanabileceğini iddia ediyor.



Her zaman olduğu gibi iPhone X dedikodularına hemen inanmamakta fayda var. Bu isim bir kod adı da olabilir. Ancak Apple Eylül'de gerçekten de iPhone X'i tanıtırsa bu sürpriz olabilir.