Ioc, Sibel Şimşek'in Olimpiyat 4.'lüğünü İptal Etti

Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC), 2012 Londra Olimpiyatları'nda kadınlar halter 63 kiloda elde ettiği 4.'lüğünü iptal etti.



IOC'den konuyla ilgili yapılan 2008 Pekin ve 2012 Londra Olimpiyatları'nda yarışan sporculara ait doping testlerinin pozitif çıkmasından dolayı aralarında halterci Sibel Şimşek'in de bulunduğu 8 ismin geriye dönük diskalifiye edildiği belirtildi.



Sibel Şimşek, 2012 Londra Olimpiyatları'nda kadınlar halter 63 kiloda 4.'lük elde etmişti. - İSTANBUL