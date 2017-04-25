Instagram Çökünce Herkesin Alay Konusu Olan Şeyma Subaşı: Benim Instagram'ım Çökmedi

TV8 kanalının sahibi Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Şeyma Subaşı, Instagram'ı aktif olarak kullanmasından dolayı dün Instagram çökünce herkes ünlü modacıyı ti'ye aldı. Subaşı ise, "Benim Instagram'ım çökmedi ki" diyerek cevap verdi.

ŞEYMA SUBAŞI INSTAGRAM İLE ADETA BÜTÜNLEŞTİ

Instagram çökünce, herkes Twitter'dan Tweet atmsaya başladı. Herkes, "Şeyma Subaşı Instagram olmadan yaşayamaz" diye Tweet attı. Subaşı'da Instagram'ın hikaye bölümünden gönderi paylaşıp kendi Instagram'ının açıldığını söyledi.

İşte Şeyma Subaşı'nın o paylaşımı:



Kaynak: Haberler.com