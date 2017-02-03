İnsan ve Robot Karşılıklı Satranç Oynayacak

Mitsubishi Electric tarafından Doğuş Üniversitesi iş birliğiyle kurulan Endüstriyel Otomasyon ve Robot Teknolojileri Eğitim Merkezinde teorik derslerin uygulamasını gerçekleştiren öğrenciler, daha önce dans ettirdikleri robota şimdi de insanla karşılıklı satranç oynatmayı hedefliyor.



Mitsubishi Electric'ten yapılan açıklamaya göre, fabrika otomasyonu ve ileri robot teknolojileri alanının öncülerinden olan marka, Türkiye'de gelecekte otomasyon ve ileri robot teknolojilerine yön verecek uzmanların yetiştirilmesi amacıyla eğitime destek oluyor.



Üniversitelerin mühendislik fakültelerinde Robot Eğitim Merkezi kurulmasına öncülük eden Mitsubishi Electric, 6 eksenli endüstriyel robotu ile Doğuş Üniversitesinde de öğrencilerin ileri teknolojiyi kullanarak inovatif fikirlerinin hayat bulmasına katkı sağlıyor.



Mitsubishi Electric tarafından Doğuş Üniversitesi iş birliğiyle kurulan Endüstriyel Otomasyon ve Robot Teknolojileri Eğitim Merkezi'nde birçok başarılı projeye imza atılıyor. Bugüne kadar 77 öğrencinin başarı sertifikası aldığı eğitim merkezinde ulusal ve uluslararası akademik çalışma ve projeler hayata geçiriliyor.



2015 yılında Mitsubishi Electric'in 6 eksenli endüstriyel robotunu, esnek dans figürlerine bir insan gibi tepki verebilecek şekilde programlayarak gerçekleştirdikleri "teknoart dans şovu" ile beğeni toplayan geleceğin mühendis adayları, şimdi de robota satranç oynamayı öğretiyor.



Robot simülatörü ile satranç projesi



Teknoloji eğitiminin oyunlarla ilişkilendirilerek somutlaştırılmasının karmaşık teknolojilerin öğrenilmesini kolay ve zevkli hale getirdiği noktasından hareket eden Doğuş Üniversitesi öğrencileri, robotik alanı içinde özellikle insan-makine etkileşimi çalışmaları için cazip bir konu olan satranç oyununu seçti.



İnsanla karşılıklı satranç oynayabilen bir robotik sistem geliştirmeyi hedefleyen "Robot ile Satranç Projesi" üç aşamadan oluşuyor.



Projenin birinci aşaması için "el hareketleri tanıma kütüphanesi" tasarlayan öğrenciler, bu kütüphane ile kullanıcıların bir mouse ya da klavye yerine ellerini kullanarak robotu simülatörde kontrol edip satranç taşlarını hareket ettirmelerini sağladı.



İkinci aşamada ise Mitsubishi Electric robotu kullanılarak satranç oynayan sistem geliştirildi. Bu aşamada insan hamlesi bilgisayarda tasarlanmış bir ara yüzle yapılıyor ve bilgisayar, hamlenin satranç kurallarına uygunluğunu kontrol ederek hem ekranda hem de satranç tahtasında hareket gerçekleştiriyor. İnsan hamlesinin ardından ise yine ara yüzde ve satranç tahtasında robot hamlesini gerçekleştiriyor.



Çalışmalarına devam edilen projenin son aşamasında ise görme sensörü yardımıyla insan ve robota karşılıklı satranç oynatmak hedefleniyor.



Sektör profesyonellerine temel robot eğitimi



Endüstriyel Otomasyon ve Robot Teknolojileri Eğitim Merkezinde, mühendislik fakültesi öğrencileri robot teknolojileri ve ileri hareket kontrolü derslerinin uygulamalarını yapıyor.



2015 yılından bu yana 77 öğrencinin başarı sertifikası aldığı eğitim merkezinde, öğrenciler yaz stajları ve bitirme projelerinde de Mitsubishi Electric robotlarını kullanabildiği gibi sektör profesyonelleri için de temel robot eğitimi düzenleniyor.





Gerçek zamanlı haberleşme gücü



PLC CPU, Robot CPU, Motion CPU, CNC CPU gibi birçok farklı otomasyon disiplinini bir araya getiren Multi CPU özelliğiyle Mitsubishi Electric robotları, bilim insanlarının teoride oluşturdukları matematik modellerle gerçek zamanlı haberleşme gücüne sahip bir kontrol alt yapısı imkanı sunuyor.



Ethernet, Profibus, Profinet, DeviceNet ve CC-Link network bağlantıları, robotların daha büyük sistemlere kolayca entegre olmasını sağlayarak kullanıcılara işlemlerin tüm evresinde erişim imkanı veriyor. Mitsubishi Electric robotları, 64 bit Risc CPU yapısı ile çevre cihazlarla (örneğin görüntü işleme cihazları) tıpkı kendi eklemi gibi kolaylıkla uyum sağlıyor.



7 kameranın bir robota Ethernet üzerinden bağlanabildiği bu ileri teknolojide, yüksek hızlı işlem gücü Matlab gibi teorik simülasyon yazılımlarıyla entegrasyonu gerçekleştiriyor.