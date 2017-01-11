Bartın'da inşaat halindeki binandan düşen işçi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Karaköy Mahallesi Kadıoğlu Sokak'ta inşaat halindeki binanın üçüncü katında kalıp söken İzzet Öztamur (59), dengesini kaybederek zemine düştü.
Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin incelemesi sonucu Öztamur'un öldüğü belirlendi.
Özdamur'un cesedi Bartın Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Inşaattan Düşen Işçi Öldü
Bartın'da inşaat halindeki binandan düşen işçi hayatını kaybetti.
Bartın'da inşaat halindeki binandan düşen işçi hayatını kaybetti.
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