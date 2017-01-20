İnşaat Malzemeleri Sanayi Endeksi 2016'da Geriledi

İnşaat Malzemeleri Sanayi Bileşik Endeksi 2016 yılını bir önceki seneye göre 6,5 puan düşüşle tamamladı. Bileşik endeks yılı 90,71 puanla kapattı.



Türkiye İMSAD (Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği) tarafından her ay yayınlanan verilere göre, 2013 yılı ağustos ayı 100 olarak kabul edilen, 2014'ü 103,66 puandan, 2015'i 97, 21 puanla kapatan bileşik endeks, geçen yıl da düşüş kaydetti.



2016'ya yükselerek başlayan ve mayıs ayında yeniden 100 puanın üzerine çıkarak 101,8 puana ulaşan bileşik endeks, temmuz ayından sonra yaşanan gelişmeler ve küresel koşullarda oluşan değişimlerin etkisiyle ağustos ayından sonra yeniden gerilemeye başladı. Endeks yılı 6,5 puan düşüşle 90,71 puandan kapattı.



Bileşik endeks aralık ayında bir önceki aya göre 2,07 puan düştü. Düşüşte her üç alt endeksteki gerileme etkili oldu. Faaliyetlerde gerileme bu kez daha yüksek gerçekleşti. Son aylarda yaşanan gelişmeler ile mevsimselliğin artan etkisi endeks üzerinde olumsuz olarak hissedildi.



Geçen yıl yaşanan gerilemede TL'deki değer kaybı, 15 Temmuz darbe girişimi, terör olayları ve çevre ülkelerdeki savaş atmosferi gibi faktörler etkili oldu.



Bu yıl ekonomiyi canlandırmak için açıklanan teşvik paketlerinin yanı sıra kentsel dönüşüm süreci, 20 yıl vadeli yüzde 0,70 faiz oranı gibi konut kampanyalarının iç piyasada hareketliliğe etki etmesi bekleniyor. Öte yandan, TL'deki değer kaybının, terör olaylarının ve Anayasa referandumu sürecinde yaşanan siyasi gerginliklerin 2017 yılında da endeksler üzerinde etkisini göstereceği öngörülüyor.



İç satışlar aralıkta geriledi



Faaliyet endeksi aralık ayında bir önceki aya göre geriledi. Piyasa koşullarının zorlaşması ve beklentilerdeki bozulmaya ilave olarak mevsimsellik de faaliyetleri olumsuz etkiledi. Faaliyet endeksi aralık ayında 2,4 puan düştü.



Faaliyet endeksi geçen yıl aralık ayı faaliyet endeksinin de 5,2 puan altında kaldı. Aralık ayında faaliyetlerin tamamına yakınında gerileme yaşandı. Yurt içi satışlarda aralık ayında bir önceki aya göre gerileme oldu, ihracat da gerileme gösterdi.



Üretimde özellikle iç satışlar ve ihracattaki gerilemeye bağlı düşüş yaşandı. İç satışlar ve ihracattaki gerileme ile cirolar düştü. Faaliyetler piyasa koşullarına bağlı olarak durağan ve zayıf seyretmeye devam etti.



Güven seviyesi aralık ayında bir önceki aya göre 1,8 puan geriledi, önceki yılın aynı ayına göre 8,4 puan daha düşük kaldı. Yıl genelinde en çok güven endeksinde gerileme oldu.



Beklenti endeksi ağustos ayından bu yana süren düşüşüne devam etti. Faaliyetlerde görülen durağanlık ve güven kaybının sürmesiyle beklentiler de olumsuz etkilenmeye devam ediyor. Aralık ayında bir önceki aya göre 1,8 puan düşen beklenti endeksi, 2015 Aralık'a göre 4,6 puan altta kaldı.