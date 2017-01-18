İnoksan, İran ve ABD'de Teknoloji Rüzgarı Estirecek



Endüstriyel mutfağın yenilikçi markası İnoksan, 6-9 Şubat 2017 tarihleri arasında gerçekleşecek Tahran Turizm Otel Ekipmanları Fuarı'nda bölgenin önde gelen yatırımcıları, otel ve restoran işletmecileriyle bir araya gelmeye hazırlanıyor.

İnoksan Yönetim Kurulu Başkanı Vehbi Varlık, yenilikçi vizyona sahip bir marka olarak faaliyetlerini devam ettiklerini belirterek, "İnoksan olarak, endüstriyel mutfak ihtiyaçlarını A'dan Z'ye eksiksiz karşıladığımız ürünlerimiz ile dünya markası olma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz. Tahran Turizm Otel Ekipmanları Fuarı'nda da sergileyeceğimiz ürünlerimiz ile ileri teknolojimizin ve üretim üstünlüğümüzün yanı sıra, gücümüzü, tecrübemizi ve kalitemizi tekrar gözler önüne sereceğiz. Yeni yılda yurt dışında gerçekleştirilecek pek çok önemli fuara katılım göstererek, farkımızı global arenada da ortaya koymayı hedefliyoruz."

İnoksan, Tahran Turizm Otel Ekipmanları Fuarı'nın ardından ABD'de gerçekleşecek THE NAFEM Fuarı'na da katılım gösterecek.