İngiltere'deki Seçimlerde Milletvekili Adayı Oluyor

İngiltere'de faaliyetlerini sürdüren düşünce kuruluşu Türkiye Çalışmaları Merkezi ( CEFTUS) Başkanı İbrahim Doğuş, 8 Haziran'da İngiltere'de yapılacak erken seçimlerde işçi Partisi'nden milletvekiliğine adayı oluyor.



İbrahim Doğuş, Londra'da İşçi Partisi milletvekili Jim Dowd'ın görevinden çekilmesi üzerine boş kalan bölge için İşçi Partisi'nden milletvekili aday adayı olarak başvurdu



Doğuş, Türkiye Araştırmaları Merkezi'nin başkanlığının yanısıra İngiltere'de her yıl düzenlenen Britanya Kebap Ödülleri'nin organizatörlüğünü yapıyor.



Doğuş, erken seçimlerde Londra'nın güneyindeki Lewisham West ve Penge bölgelerinden milletvekili adayı olacak.



Evening Standard gazetesi de Doğuş'un milletvekilliği adaylığı ile ilgili olarak Doğuş ile bir röportaj yaptı. Gazete haberde, Doğuş'un geçen Mart ayında Londra'nın Westminster ilçesinde meydana gelen terör saldırısı sonrası görev yapan polis ve güvenlik güçlerine kendi restoranında ücretsiz yemek verdiğini hatırlattı. (Fotoğraflı) - Londra