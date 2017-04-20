Ingiltere Büyükelçisi Moore'dan Kaymakam Çalık'a Ziyaret

Muğla'nın Fethiye ilçesine gelen İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Richard Moore, Fethiye Kaymakamı Ekrem Çalık'ı ziyaret etti.



Fethiye Kaymakamlığına gelerek Kaymakam Çalık ile görüşen Richard Moore, ziyaret sonunda yaptığı açıklamada Fethiye'yi çok sevdiğini zaman zaman görevli olarak zaman zaman da tatil amaçlı Fethiye'yi ziyaret ettiğini söyledi.



Moore, sezondan önce Antalya ve Muğla'daki yetkililerle İngiliz turistlerin huzuru, güvenliği için görüştüğünü ifade etti. Moore, "Biz 'lütfen Türkiye'ye gelin. Genellikle Türkiye'de tatiller sıkıntısız. Çok eğleneceksiniz ama lütfen bazı konularda dikkat edin' diyoruz. Vatandaşlarımızın Türkiye'ye gelmesini destekliyoruz. Türkiye çok zor bir dönemden geçti. Özellikle 2016'da hem terör saldırıları hem de korkunç darbe girişimi oldu. Bu nedenle bazı turistler gelmekten çekiniyor. Biraz endişeliler. Fakat Türk yetkililerin tüm tedbirleri aldığını söylemek istiyorum" diyerek Türkiye'nin tatil için ideal olduğunu söyledi. 2015 yılında 2 buçuk milyon İngiliz'in Türkiye'ye geldiğini söyleyen Moore, geçen yıl biraz düşüş yaşandığını, bu yıl iyileşeceğini ve İngilizlerin yavaş, yavaş geri döneceğini dile getirdi.



Görüşmeden duyduğu memnuniyeti dile getiren Kaymakam Ekrem Çalık da Fethiye'de yaşayan yerleşik yabancıların ağırlıklı olarak İngilizlerden oluştuğunu belirtti.



Yerleşik İngilizlerin Fethiyelilerle kaynaşmış bir şekilde kardeşçe yaşadığını vurgulayan Çalık, "Bundan son derece memnunuz. Bunun nedenle Fethiye'ye de ağırlıklı olarak İngiliz turistler geliyor. Biz Fethiye olarak her türlü güvenlik önlemimiz aldık. Toplumumuz da duyarlı. Coğrafyadaki sıkıntılar bölgemize yansımıyor. Herkes rahatlıkla tatilini Fethiye'de geçirebilir" diye konuştu.



(Murat Yalçın /İHA)