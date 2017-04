İngilizler, Oğuzhan'ın Peşinde!

Arsenal'in scout üyesi Kost'un, hazırladığı rapora "Aynı mevkide oynayanlar arasında en öne çıkan isim" yazdığını belirtti.



İngiliz ekiplerinin Oğuzhan Özyakup sevdası bitmiyor. 24 yaşındaki yıldızı daha önce defalarca izleyen Manchester United ve Arsenal'le ilgili yeni iddialar dün de gündeme geldi. Daily Star gazetesi, iki kulübün Ozi için Fransa'daki Lyon maçına da scout ekipleri gönderdiğini yazdı. Manchester United'ın siyah-beyazlı ismi sezon sonuna kadar takip edip yaz döneminde transfer teklifi yapacağının altı çizilen haberlerde Arsenal'in bu konuda daha istekli olduğu öne sürüldü.



'GERİ DÖNEBİLİR'



Topçular'ın eski futbolcusunu tekrar kadroya katmak için büyük çaba sarf ettiği belirtilirken, scout ekibinden Jurgen Kost'un Lyon dönüşü teknik direktör Arsene Wenger'e tekrar olumlu rapor verdiği iddia edildi. Gazete, Kost'un Oğuzhan hakkındaki düşüncelerine de yer verip "O yüksek standartlarda bir yıldız. Gelişimini yakından takip ediyoruz. Oğuzhan'la aynı pozisyonda görev yapanlara baktığımızda Türk oyuncu öne çıkıyor. Arsenal'e geri dönebilir" dediğini belirtti. Haberin devamında ise son kararı verecek olan Arsene Wenger'in koltuğunun sallantıda olduğu hatırlatıldı.



(Fotomaç))