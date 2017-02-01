İngiliz Parlamentosu Trump'ın Ziyaretinin İptaliyle İlgili Dilekçeyi Tartışıyor





İngiltere Avam Kamarası, Amerikan Başkanı Donlad Trump'ın ziyaretinin iptaliyle ilgili dilekçeyi tartışıyor. Muhalefetteki İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn, Trump'ın tepki çeken kararları karşısında Başbakan Theresa May'i sessiz kalmakla suçladı:



"Sayın sözcü. Başkan Trump, mültecilerle ilgili uluslararası anlaşmaları çiğnedi, iklim değişikliğiyle ilgili uluslararası anlaşmaları da batırmakla tehdit ediyor. İşkenceyi övüyor. Müslümanlara karşı nefreti körüklüyor. Doğrudan kadın haklarına saldırdı. Başbakanın 1.8 milyon insanın imzasını dikkate alıp devlet ziyaretini iptal etmesi için Başkan Trump'ın daha ne yapması gerekiyor '"



Ancak Başbakan Theresa May muhalefetin suçlamalarına sert bir dille cevap verdi:



"Kararnamelerden İngiliz vatandaşların etkilenmesine engel olabilir mi' Hayır! Ticari anlaşmanın temelini atabilir mi? Hayır! NATO'ya bağlılıkla ile ilgili yüzde yüz teminat alabilir mi? Hayır! İşçi Partisi'nin ülkeye sunabilecekleri şunlardan ibaret: İngiliz vatandaşları için daha az koruma, daha az refah ve daha az güvenlik. O bir protestoyu yönetebilir, ben ise bir ülke yönetiyorum."



Trump'ın İngiltere'den aldığı resmi davetin iptali için parlamentonun internet sitesinde imzaya açılan dilekçeye verilen destek 1.8 milyona ulaştı.



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Tags: iptaliyle tartışıyor ABD Siyaset ilgili Donald Trump dilekçeyi Birleşik Krallık Trumpın parlamentosu İngiliz Theresa May ziyaretinin Gepost: 01 februari 2017