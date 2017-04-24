İnek Hayvan Pazarını Birbirine Kattı

AĞRI'nın Doğubayazıt İlçesi'nde satılmak üzere götürüldüğü hayvan pazarında sahibi Ömer Çelik'in elinden kaçan inek, pazarı birbirine kattı. Kendisini yakalamak isteyen ya da önüne çıkanları deviren inek, uzun uğraşlar sonucu boynuna ve bacaklarına ip atılarak etkisiz hale getirildi.



Hürriyet Mahallesi'ndeki 'Mal Meydanı'ndakilere korku ve heyecanlı anlar yaşatan inek nedeniyle pazarda satışlarda bir süreliğine durdu. Kaçtıktan sonra önüne çıkan veya kendisini yakalamak isteyenleri boynuz darbesi ile yere yıkan inek, pazarı birbirine kattı. Bu işlerde usta olan besiciler bile ineğin karşısında çaresiz kaldı. Yaklaşık 30 dakika boyunca sağa sola saldıran inek yorgun düşünce boynuna ve bacaklarına ip atılarak etkisiz hale getirildi.



Yakalanan ineğin başına bir daha kaçmaması için çuval geçiren sahibi Ömer Çelik, "Aniden elimden kaçan inek çıldırmış gibiydi. Önüne çıkana saldırıyordu. Çok şükür kimseye bir olmadan yakalandı" diye konuştu. - Doğubayazıtağrı