İnegölspor Kamptaki İlk Sınavında Sivas Belediye'ye 2-1 Yenildi

İkinci yarı hazırlıklarına Antalya Manavgat'taki kamp çalışmaları ile devam eden Spor Toto 2. Lig ekibi İnegölspor, Sivas Belediyespor ile oynadığı ilk hazırlık maçını 2-1 kaybetti.



Antalya'da kamp çalışmalarını Manavgat'ta konakladığı otelin sahasında yaptığı antrenman ile sürdüren İnegölspor, kamp programı dahilindeki ilk hazırlık maçında Sivas Belediyespor ile karşı karşıya geldi. Yeni transferler İsmet Hakkı Şimşek ile Raif Demir'in de forma şansı bulduğu hazırlık maçında İnegölspor sahadan 2-1 mağlup ayrıldı. İnegölspor'un tek golünü yeni transfer İsmet Hakkı Şimşek kaydetti. Bordo-beyazlılar kampın ikinci maçını ise Bucaspor ile oynayacak.



Bordo-beyazlılar tarafından transfer edilen Raif Demir, Emrah Metoğlu ve Hakkı İsmet Şimşek de takımla birlikte çalışmalara başladı. 12 Ocak'a kadar Manavgat'ta konaklayacak olan bordo-beyazlı ekip, 5 gurbetçi oyuncuyu da denemeye aldı. Ayrıca altyapıdan 3 genç futbolcu da İsmail Güldüren'in gözüne girmeye çalışacak. - BURSA